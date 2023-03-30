凍齡｜52歲蘇慧倫素顏如少女！凍齡5秘訣拒吃2類食物醫教3招抗老

90年代出道，有《檸檬樹》、《鴨子》、《被動》等多首代表作的歌手蘇慧倫雖然已經52歲，日前她跟節目出外景時，被側拍到站在路邊吃臭豆腐的照片，許多網友都驚嘆「50歲長這樣，根本30歲啊」，還有人說「林志玲輸了」。



她曾被鄉民票選為心目中最凍齡的藝人之一，都驚嘆她「怎麼都不會老」、「根本是不老玉女」。醫師說，如果學蘇慧倫的生活哲學，真的可以打造不老美貌！

蘇慧倫凍齡5秘訣（按圖👇👇👇）

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蘇慧倫路邊吃臭豆腐 52歲像少女

90年代曾和陳明真、方季惟並列為歌壇玉女掌門人的蘇慧倫，復出後近年來常出席許多活動，也常自己在社群網站中分享生活點滴，因此當網友翻出她近年分享的照片，對照她日前分享的「路邊吃臭豆腐側拍照」，大家都不敢相信她怎麼都不會老？素顏也美得跟少女一樣！

蘇慧倫因為有個才小二的兒子，她笑說自己是高齡媽媽，不希望和兒子同學的媽媽站在一起時，看起來會差太多，所以平常也重視保養和養生。過去她出席貴婦保養品活動時曾分享5大凍齡秘訣，包括：

1. 拒絕油炸物和甜食

蘇慧倫不減肥，所以吃下肚的食物都「很挑」。雖然油炸物、甜食好吃，但她說「甜食和油炸物除會變胖，還會加速老化」，所以她很少碰。大家愛喝的手搖飲品她也愛，但最多也只會1、2個月喝一杯解饞。

舒淇7天排毒餐（按圖👇👇👇）

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2. 睡滿7小時

蘇慧倫說，有小孩以後，作息都跟著小孩，維持多年早睡早起的習慣，膚質改善，所以她每天都睡滿7小時。

3. 維持運動

蘇慧倫除了重視皮膚保養，也經常運動提升新陳代謝。在她的Facebook常分享運動活動，如打網球、爬山、到健身房等，也有網友提到看到她到球場看棒球比賽，非常青春洋溢。

4. 做喜歡做的事，讓自己有光彩

被說「年逾半百」，但蘇慧倫說，大家不要被數字綁架，「不管在什麼年紀，都要相信自己有很多可能，不要設限。還有一點就是要找到真正喜歡做的事，會讓你整個人散發光彩。」

5. 無論低潮或挫折都成為自己的養分

蘇慧倫也懂得抒壓，她接受逆境和失敗，面對低潮、相信挫折和失落都能成為自己的養分！

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減肥、抗老名醫呂紹達：「高糖、高油」是美貌殺手

台灣減肥名醫，同時也是抗老化名醫的呂紹達表示，「高糖」和「高油」真的是美貌殺手！不但會引起肥胖，皮下脂肪變厚讓人看起來顯老，組織的蛋白質或脂肪和糖分子結合，形成糖化白蛋白等糖化終產物「 AGEs」，會破壞膠原蛋白、彈性纖維，讓皮膚鬆弛下垂、加速皺紋，所以戒油炸物和高糖食物真的很重要。

「這樣做」就可比同齡人更年輕

呂紹達說，蘇慧倫從飲食著手，也規律運動，保持身體代謝能力和身材，真的可以讓自己看起來比同齡的人年輕。他表示，研究發現，人體老化受細胞端粒影響，細胞分裂老化後端粒就會變短，直到無法再分裂。

有的人端粒先天比較短，看起來比同齡的人老，而「壓力」也是讓細胞端粒縮短的誘因。如果面對壓力時無法化解，細胞端粒會縮短快速，容易老化，但若能像蘇慧倫這樣，把挫折的壓力轉化成滋養，隨時喜樂就會健康不老。

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呂紹達曾經著作暢銷書《史上最有效瘦身毛巾操》，推廣拉筋毛巾操教大家做毛巾操復健、塑身、矯正姿勢，因此他也讚賞蘇慧倫保持規律運動。他提醒，很多人以為「老了體力不好，只要多活動不要過度運動」，這就錯了，老了比年輕人更需要運動，才能對抗老化更年輕，建議要隨時把握運動的機會，不僅要練毛巾操，任何生活上的事都可以鍛練一下，讓人愈來愈猜不出實際年齡。

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