減肥｜啤酒易肥全因喝太多？醫揭3原因唔只高熱量 仲影響新陳代謝

來社交場合中的酒精飲料消費日益增加，許多人謠傳「啤酒比較容易變胖」，是真的嗎？



同樣容量下，啤酒所含的熱量比較少

台灣營養師黃品瑄指出，酒精本身含有較高的熱量──每克酒精提供約7大卡的熱量，低於脂肪但遠高於蛋白質和碳水化合物。而同樣的容量之下，濃度愈高的酒精就會含有愈高的熱量，例如一杯100cc的啤酒含有34.3大卡，但一杯100cc的威士忌卻含有230大卡，而一瓶600cc的啤酒等同於204大卡，但一般人喝啤酒不可能只喝一瓶，所以喝啤酒容易超量，進而產生了喝啤酒比較容易胖的錯覺。除此之外，多數調酒中也會加入大量的糖，也是造成喝酒容易胖的原因。

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喝酒並不是導致體重增加的唯一因素

台灣中國醫藥大學附設醫院江孟霖醫師表示，喝酒導致體重增加並非僅僅是因為熱量攝入。酒精可能影響人的食慾和飲食選擇，導致進食更多高熱量食物。此外，酒精還可能影響新陳代謝，使身體更傾向於儲存脂肪。甚至有研究表明，經常性的過量飲酒可能會干擾荷爾蒙平衡，進而影響體重。

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飲酒適量，小酌怡情

雖然適量飲酒對某些人來說可能是一種社交樂趣，但台灣藥師（港稱藥劑師）高浚庭建議應該謹慎對待酒精消費。控制飲酒量，選擇低糖或無糖的酒精飲品，並保持健康的飲食和規律運動，是避免因飲酒而增加體重的有效方法。總的來說，了解酒精對身體的影響以及適量飲用是保持健康體重的關鍵。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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