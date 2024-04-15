健康飲品｜營養師推7款飲品清涼不發胖 1款含穀物香氣 首選2配料
撰文：健康2.0
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天氣逐漸轉熱，讓人不禁想來杯冰涼的飲料解解渴，但你知道一般市售飲料有隱藏地雷嗎？一不小心可能就熱量爆表。
台灣營養師彭逸珊分享7款不僅好喝且不易導致體重增加的飲品選項，在享受清涼的同時，也能照顧到身體健康。
7款不發胖飲料（按圖👇👇👇）
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飲品選擇首重無糖 配料挑選有學問
彭逸珊指出，隨著健康意識抬頭，許多飲料店也推出了較健康的選項，以往以紅茶、綠茶、冬瓜茶、青茶為主，現在還多了穀物茶、麥茶等無咖啡因的選項，對於喝茶易睡不著的人來說十分友善。
不過，無論選擇何種飲料，最重要的是點「無糖」的品項。若想添加配料，她建議可以選擇愛玉或仙草，因為珍珠、芋圓、椰果或布甸等配料含糖量高，熱量也相對較高，對於正在減脂的人而言可說是地雷，需特別留意。
缺水8大症狀：（按圖👇👇👇）
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7款不發胖飲料
彭逸珊推薦了7款她常喝的不發胖飲料，包括：
1. 綠茶／紅茶：飲料店、便利店隨處可買到，選擇無加糖即可。
2. 無糖氣泡水：適合喜歡喝汽水的人，相較於一般汽水負擔較低。
3. 黑咖啡：需要提神的人可選擇無糖黑咖啡。
4. 玄米茶：幾乎不含咖啡因，喝起來有穀物香氣，愛喝茶的人不妨試試。
5. 康福茶：含有薄荷、甘草等成分的花草茶，不含咖啡因，可幫助放鬆心情。
6. 麥茶：含有抗氧化成分，選擇無糖的即可。
7. 青草茶：具有清涼消暑的功能，適量飲用有助退火。
若想在炎夏消暑，不妨試試這7款健康飲品，不論是無糖的茶類，或是添加了有助排水、消暑的天然原料，適量飲用不僅能解渴，還能為健康加分。
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