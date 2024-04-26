接骨木莓營養｜抗病毒降血糖6大好處　4族群要慎食！治流感都得？

有聽過接骨木莓（編按：Elderberry）嗎？接骨木莓是什麼？對身體又有哪些效果？營養師表示，研究發現，接骨木莓富含許多植化素，對人體好處十分多，不過有4族群在食用前務必諮詢醫療人員才可以補充。



台灣營養師王證瑋表示，在病毒疫情猖獗的世代，維持好自身免疫力、保護力變得非常重要，除了良好生活模式、健康飲食習慣、出入公共場所戴口罩、勤洗手外，適量補充保健食品也是一個很好的方式。

接骨木莓功效（按圖👇👇👇）

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王證瑋說明，接骨木莓是接骨木樹所結成的深紫色漿果類食物，常被應用在抗病毒、抗菌等方面，像是治療感冒、流感。近期也有研究發現，接骨木莓中的植化素，如類黃酮、酚酸、花青素、槲皮素等，對於人體有不少好處。

1. 抗菌、抗病毒。

2. 控制血壓、血糖。

3. 控制體重。

4. 抗氧化、抗發炎。

5. 調節免疫力。

6. 改善腸道功能。



5類食物可達到抗癌效果（按圖👇👇👇）

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4族群吃接骨木莓前要注意

王證瑋補充，目前市面上有不少接骨木莓的保健食品，除了選擇適合自己的商品外，建議孕期及哺乳期、正在服用其他藥物，尤其是免疫抑制劑等相關藥物、容易產生過敏者、本身患有自體免疫異常疾病等族群，一定要先諮詢相關專業醫療人員後再食用。

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