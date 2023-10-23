防抽筋飲食｜突然抽筋10原因睡姿有關？4大營養助肌肉放鬆蛋香蕉

忙碌一天突然「抽筋」，當下痛到欲哭無淚，其實抽筋原因很多，最常見的抽筋包括「運動過度、久坐、懷孕…」等10種。



除了治療疾病本身，日常也可透過4大飲食方式來預防。

10大常見抽筋原因（點擊下圖看清！）

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台灣好食課營養師張宜臻指出，抽筋主要是因為肌肉猛力收縮導致，但抽筋的原因很多種，有時無法單純論是哪一原因導致，最常見的10大抽筋原因包括「運動過度、長期久坐、天氣冷、年紀大、懷孕、酗酒、電解質失衡、藥物副作用、睡覺姿勢不良和部分疾病」。

張宜臻說，激烈運動、久站或運動超過負荷，會導致肌肉使用過度，除了運動當下抽筋外，因肌肉疲勞也可能導致半夜發生抽筋問題，而長時間坐於椅子上，缺乏活動及伸展，下肢血液循環不順也會導致抽筋，另外，睡覺如果習慣腿交叉或是側睡壓到一側腿，就容易因血液循環受阻或壓到神經而抽筋。

而懷孕的女性可能會因荷爾蒙分泌、體重增加而提高肌肉負擔、水腫或是因營養需求增加，導致媽媽自身營養不足導致抽筋；藥物副作用部分則是，避孕藥、治癲癇、骨質疏鬆、利尿劑等藥物可能導致抽筋；部分則包括糖尿病、心血管疾病、腎衰竭、關節炎或神經受損等情形，都可能因為電解質失衡或是神經異常而有抽筋問題。

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在預防上，張宜臻建議要多攝取「鈣、鎂、鉀、維他命D」的食材，「鈣質」可幫助調節肌肉放鬆與神經傳導，可多攝取「乳製品、芝麻、莧菜、豆乾」，「鎂」可紓緩神經焦慮與放鬆肌肉，食材包括「黑豆、堅果、深綠蔬菜」。

「鉀」則可協助神經傳導與掌控肌肉收縮，食材包括「香蕉、奇異果、番薯葉、薯仔」，「維他命D」的作用是幫助鈣質吸收，富含食材包括雞蛋、乾香菇、三文魚、強化牛奶。另外，日常也要減少飲酒、多喝水、睡前做伸展運動和做好保暖措施。張宜臻也提醒，如有特殊疾病者，飲食上建議至醫療院所諮詢醫師、營養師。

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