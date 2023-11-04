熱情果好處｜護心美白防便秘6大好處！挑選3招一搖即知酸或甜？

熱情果（又稱百香果）被譽為「果汁之王」，不管是直接吃或是配著乳酪吃都很美味，而且營養價值也很高，高維他命C、抗發炎、高纖維、低GI（低升糖指數），整顆都是寶。



台灣營養師高敏敏分享熱情果還有6大好處，想要成為「白富美」，就來顆熱情果吧！

熱情果大6好處（按圖）

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1. 對抗自由基

熱情果內的類黃酮、白皮杉醇，可維持血液通暢、對抗因紫外線產生的自由基，都有抗癌、抗發炎的功效。

2. 幫助排便順暢

熱情果含有豐富的膳食纖維，可幫助排便，維持腸道健康。

3. 保護心血管

熱情果內鉀含量高，可調整血壓、維護心血管健康，保持肌肉健康運作。

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4. 保護眼睛

熱情果中的β-胡蘿蔔素在體內轉化成維他命A，可維持黏膜完整性，維持眼睛健康，預防眼睛疾病。

5. 排毒養顏

熱情果富含維他命C，能幫助皮膚美白、抑制黑色素，促進膠原蛋白合成、提升鐵吸收，改善氣色。

6. 幫助減脂

低GI水果可維持血糖穩定，減少脂肪形成，豐富的膳食纖維也可增加飽足感，降低飢餓感。

哪些人吃熱情果要注意？

高敏敏提醒，雖然熱情果的GI值僅16很低，但糖尿病友一天不建議超過4～6顆（看大小而定），並應分散食用，且當天不要再吃其他水果。另外，洗腎、腎病患者則不建議吃熱情果，務必謹慎注意食用分量。

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熱情果怎麼挑選？記住3口訣

高敏敏表示，在挑選熱情果時，請注意3步驟「看外型、掂重量、搖一搖」，剛買回家也不要馬上冰雪櫃，室溫放幾天，等表皮稍微變皺皺的時候最好吃。

看外型：選外皮光滑無破損，顏色呈現紅紫色的熱情果。

掂重量：選擇較重的，有重量的表示果肉、果汁較飽滿。

搖一搖：沒有水水聲音的，表示果肉尚未分離，吃起來較甜；如果有水水聲音，代表果肉分離，味道較酸。

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