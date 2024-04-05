豆漿好處｜降膽固醇、穩定血糖飲豆漿4大好處　幾時飲有助減肥？

口感滑順、味道濃郁的豆漿是許多人在早餐時喜愛的飲品之一。豆漿不僅熱量較低，且含有豐富的膳食纖維，能夠增加飽足感。此外，豆漿還具有降低膽固醇、血糖水平，以及預防心血管疾病的益處。



豆漿的4大功效

提供植物性蛋白質的豆漿含有多樣的營養成分，可為身體帶來以下健康益處：

1. 減重瘦身：豆漿低熱量且富含蛋白質和膳食纖維，飯前飲用可提升飽足感，有助於避免過度攝取正餐熱量。

按圖了解喝豆漿的4項大忌︰👇👇👇

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2. 降低膽固醇：豆漿是零膽固醇且含高比例不飽和脂肪酸的食物，其中的油酸、亞油酸、亞麻油酸含量高達85%，有助於降低總膽固醇水平。

3. 穩定血糖：豆漿的醣含量較低，擁有充足的蛋白質和膳食纖維。自製豆漿時，建議連同豆渣一起飲用，更有助於維持血糖穩定。

4. 心血管保健：豆漿中的大豆異黃酮，尤其是金雀異黃酮和黃豆苷元，具有降低血脂的效果，減少心血管疾病的風險。

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豆漿營養價值高、有很多健康益處，建議一天喝1-2杯的豆漿，適量就好。另外營養師提醒，並不是每個人都適合喝豆漿，豆漿中含有腸道難以消化的寡糖，經發酵後會產生氣體，造成脹氣、腹瀉，所以腸胃不好的人要注意攝取量。

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