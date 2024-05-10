沙參功效｜潤肺化痰5益處4類人不宜　推養津安神湯 忌配1物防中毒

沙參玉竹湯大家也許不陌生，但可有想過沙參和玉竹為何要這樣配搭？沙參有什麼功效？南沙參與北沙參功效又有什麼分別？這次請教了註冊中醫師謝嘉雯，為我們解答疑問。



沙參是什麼？南沙參、北沙參分別

沙參又名泡參、白參，味甘、微苦，性微寒，屬枯梗植物。沙參可分為南沙參與北沙參，兩者功效相近。南沙參泛指桔梗科植物輪葉沙參、杏葉沙參、闊葉沙參的乾燥根莖；北沙參為傘形科植物珊瑚菜的乾燥根莖。店舖一般以販售北沙參為主。

沙參5大功效 益胃生津對胃病患者有益

在西醫角度，沙參含有18種氨基酸，牛磺酸，膠原蛋白，粘多糖，硫酸軟骨素，多肽、維生素和鈣、鐵等微量元素，可幫助增強細胞活性，提高人體免疫力。在中醫角度，沙參歸肺、胃經，主要可養陰清熱、潤肺化痰、益胃生津。謝醫師補充，沙參還可調理胃部功能，對於長期受胃病困擾，如食欲不振、不知饑餓或胃部時有雜聲；熱病後期胃陰未恢復，胃口欠佳或愛吃辛辣食物的人、胃津偏虛的人都有調理作用。另外，雖然兩種沙參也有養陰的功效，但所長略有不同。

南沙參：清除肺熱較佳。

北沙參：養胃生津較佳。



挑選沙參3重點：氣味、形狀、色澤

在挑選沙參的時候，可先聞聞它的氣味，如聞到有刺鼻的酸味則代表有被硫磺浸泡或燻蒸過，因此不宜購買。硫磺薰蒸中藥材是一種傳統加工手法，具有殺蟲、防霉、漂白、防腐和抗氧化作用，以便貯存。由於此加工手法成本較低，因此有不少中藥農使用。不過，硫磺對人體有害，長期攝取會損害肝臟、腎臟等器官。

選擇優質的沙參，還可參考它的形狀和色澤：

南沙參：枝條細長、形狀均勻呈圓柱形、質地堅硬、外皮色白為佳。次一等的南沙參外皮色澤偏向啡白。

北沙參：條長、皮細肉質肥大、顏色偏黃白為佳。次一等的北沙參相對地短一些。

沙參配搭

沙參配玉竹是常見的配搭。謝醫師說，以功效類似的中藥食材配合應用，中醫稱之為「相須為用」，可增強原有中藥材的功效，提升治療作用之餘，還可擴大治療範圍。

沙參配搭玉竹：加強潤燥清肺熱

玉竹性味甘、平，且同樣能滋陰潤肺、養胃生津，適用於肺胃燥熱之症，所以常與沙參、麥冬配伍同用。煲湯多用北沙參配玉竹，兩者較常用且互相協調，可加強養陰潤燥及清肺熱的效果。

玉竹功效：滋陰潤肺、養胃生津。（資料圖片）

沙參配搭黨參、北芪、太子參：可改善睡眠

黨參功效：可補中益氣、健脾養胃。

北芪功效：補氣升陽、固表止汗、利水消腫

太子參功效：補氣益血



沙參適合人士

1. 外感後肺部陰虛人士：如外感後肺陰虛引致的乾咳、咳血或時覺虛熱煩渴的人。

2. 用聲過度、音嘶啞的人士：沙參滋陰潤肺，養護聲帶 。

3. 發燒後身體津液受損人士：津液是指除了血以外，身體中的生理水液，如胃液、淚液及腸液等，津液受損會引致胃陰不足，出現口乾口渴、不知饑餓或胃有雜聲，甚至有乾嘔呃逆（膈肌痙攣引起的收縮）等胃病症狀。

沙參不適合人士

1. 虛寒人士

2. 沙參過敏人士

3. 寒痰咳嗽患者

4. 容易腹瀉人士

沙參建議口服用量：每天不超過12克；

方劑內服者：不超過15克。



沙參禁忌｜與藜蘆同用可致昏迷

沙參不宜與藜蘆同用，因藜蘆會降低沙參的補益效果，且藜蘆有毒，與沙參配搭更會增強毒性，輕則會出現冒汗、流涎（頻繁地流口水）、劇烈嘔吐；重則可能會出現抽搐、譫妄（急性精神昏亂，如突然神志不清、出現幻覺等）及昏迷。

謝醫師指，5月已屬夏天，夏天暑熱，容易流好多汗，導致津液大量流失（中醫所說的氣隨液脫），容易出現怠倦，而夏天五行屬心，加上暑熱的影響，容易心火偏盛，出現心浮氣躁、夜睡不寧的症狀。因此，謝醫師推介了一款清暑養津安神湯，可養胃生津、消暑利尿及安神助眠。

藜蘆有毒，與沙參配搭更會增強毒性，嚴重可致昏迷。（網上圖片）

<清暑養津安神湯>食譜

清暑養津安神湯功效：養胃生津、消暑利尿及安神助眠。（資料圖片）

材料：冬瓜1斤、花旗參10克、北沙參15-20克、玉竹15克、麥冬15克、乾百合15克、乾瑤柱3-5粒、瘦肉適量。

做法：

1. 將所有材料洗淨備用；

2. 瘦肉汆水備用；

3. 冬瓜洗淨後去囊去核，切件備用；

4. 準備一鍋約1500-2000毫升的水，除了冬瓜以外加入所有材料，大火煮10分鐘後，加入冬瓜轉細火煲1個鐘，下少許鹽調味即可。

功效：

冬瓜：消暑利尿

花旗參：清熱益氣

沙參、玉竹：養胃生津

麥冬：生津清心

百合：潤肺安神，有助滋養身體津液，恢復體力及安神助眠。

另外，沙參也可配搭玉竹、雪耳及百合，製作沙參玉竹雪耳百合湯，可滋陰潤肺、止咳生津和養顏。健康湯水食譜｜沙參玉竹雪耳百合湯止咳養顏紓緩痕癢 1類人不宜

材料：沙參15克、玉竹20克、鮮百合2個、雪耳1個、無花果3顆、瘦肉400克、水2公升、鹽適量



做法：

1. 把所有材料浸洗乾淨，雪耳浸30分鐘至發大，去走中間較硬部分再撕成小塊；鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。

2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。

3. 除鮮百合外，所有材料凍水放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。

4. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

