補腦食物｜抗炎增記憶力鯖魚藍莓　營養師推護腦4食物、4類要避免

在日常生活中，有些食物可能會悄悄改變大腦的健康。



台灣營養師彭逸珊提醒大家，要特別留意4類護腦食物和4類傷腦食物，為自己的大腦健康把關。

4大護腦食物（按圖👇👇👇）

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護腦食物1：魚類

彭逸珊指出，魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，有助於減緩發炎反應，並增加記憶力。推薦大家可以多攝取白帶魚、鯖魚和秋刀魚等魚類。

護腦食物2：綠色蔬菜

綠色蔬菜富含維他命與礦物質，可以補充頭腦所需的營養素。推薦可以吃番薯葉、通菜和椰菜花等蔬菜。

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護腦食物3：全穀雜糧類

未經精緻加工的全穀雜糧可以保留更多的營養成分。推薦可以攝取南瓜、番薯和粟米等食物。

護腦食物4：水果

水果含有多種植化素，具有強大的抗氧化和抗發炎能力。推薦多吃藍莓、士多啤梨和桑椹等水果。

4大傷腦食物要避免

傷腦食物1：紅肉及其加工製品

紅肉及其加工製品中飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量較高，容易引起發炎反應，對大腦健康不利。

傷腦食物2：牛油及人造牛油

牛油和人造牛油含有大量的飽和脂肪酸，會影響血管健康。

傷腦食物3：油炸物

油炸食物會使身體的氧化壓力上升，應盡量避免攝取。

傷腦食物4：甜食

甜食容易產生糖化終產物（AGEs），會對健康造成影響。

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護腦除了注意飲食 腸道也要顧

彭逸珊特別提到，除了上述的護腦和傷腦食物外，大家還要多關注腸道健康。近年來，腦腸軸（Gut-Brain Axis）的概念越來越受到重視，腦腸軸指的是大腦與腸道之間的雙向溝通，主要是透過微生物代謝物和腸道分泌的荷爾蒙來影響大腦反應。因此，要顧好大腦的健康，記得要連腸道一起照顧到。

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