補腦食物｜抗炎增記憶力鯖魚藍莓 營養師推護腦4食物、4類要避免
撰文：健康2.0
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在日常生活中，有些食物可能會悄悄改變大腦的健康。
台灣營養師彭逸珊提醒大家，要特別留意4類護腦食物和4類傷腦食物，為自己的大腦健康把關。
4大護腦食物（按圖👇👇👇）
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護腦食物1：魚類
彭逸珊指出，魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，有助於減緩發炎反應，並增加記憶力。推薦大家可以多攝取白帶魚、鯖魚和秋刀魚等魚類。
護腦食物2：綠色蔬菜
綠色蔬菜富含維他命與礦物質，可以補充頭腦所需的營養素。推薦可以吃番薯葉、通菜和椰菜花等蔬菜。
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護腦食物3：全穀雜糧類
未經精緻加工的全穀雜糧可以保留更多的營養成分。推薦可以攝取南瓜、番薯和粟米等食物。
護腦食物4：水果
水果含有多種植化素，具有強大的抗氧化和抗發炎能力。推薦多吃藍莓、士多啤梨和桑椹等水果。
4大傷腦食物要避免
傷腦食物1：紅肉及其加工製品
紅肉及其加工製品中飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量較高，容易引起發炎反應，對大腦健康不利。
傷腦食物2：牛油及人造牛油
牛油和人造牛油含有大量的飽和脂肪酸，會影響血管健康。
傷腦食物3：油炸物
油炸食物會使身體的氧化壓力上升，應盡量避免攝取。
傷腦食物4：甜食
甜食容易產生糖化終產物（AGEs），會對健康造成影響。
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護腦除了注意飲食 腸道也要顧
彭逸珊特別提到，除了上述的護腦和傷腦食物外，大家還要多關注腸道健康。近年來，腦腸軸（Gut-Brain Axis）的概念越來越受到重視，腦腸軸指的是大腦與腸道之間的雙向溝通，主要是透過微生物代謝物和腸道分泌的荷爾蒙來影響大腦反應。因此，要顧好大腦的健康，記得要連腸道一起照顧到。
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