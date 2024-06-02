護胃飲食丨預防胃潰瘍多攝3大營養素蒜木耳　1種蔬菜被稱天然胃藥

正常情況下，胃酸有助於消化食物，但當胃黏膜受損時，強酸可能引起潰瘍，導致發炎和糜爛，甚至導致胃出血或胃穿孔的情況。胃潰瘍患者的飲食應保持清淡，避免刺激性食物。應選擇易消化、柔軟的食物，例如蒸蛋、魚肉、嫩葉等，避免堅果和高纖維的菜梗。此外，應細嚼慢嚥，幫助食物消化。



烹調方式建議使用清蒸、水煮或慢燉，避免煎炒和油炸，以減輕胃部負擔。應避免煙、酒、咖啡、濃茶和辛辣、太酸太甜等食物。雖然過去認為牛奶可以中和胃酸，但其實可能刺激胃酸分泌，應避免大量飲用。

要好好呵護你的胃，以下7件事還是早點了解好！（按圖了解👇👇👇）

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預防胃潰瘍！3大顧胃營養素

1. 有機硫化物

研究表明，蘿蔔硫素（Sulforaphane）可以有效消除幽門螺旋桿菌，其效果更勝抗生素；而蒜素（Allicin）能抑制這種細菌的生長，幫助預防胃潰瘍。建議食用青花菜、椰菜花、椰菜、球芽甘藍、大蒜等，以攝取這些有益成分。

2. 維生素U

維生素U為一種叫 S-甲基甲硫氨酸（S-methylmethionine）的物質，可以促進腸胃道黏膜的修復，並抑制胃酸過量分泌。高麗菜（椰菜）富含這種物質，因此被稱為天然胃藥。建議將高麗菜切碎後煮熟食用，以更好地釋放其養分。

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3. 黏蛋白

黏蛋白（Mucoprotein）是一種黏多醣組成的糖蛋白，有助於修復黏膜，並保護胃壁。建議食用滑溜溜的食物，如秋葵、山藥，以及含黏多醣的海藻和木耳。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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