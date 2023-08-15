胃酸倒流｜椰菜秋葵網友熱議10大護胃食物　1種抑制胃酸減胃潰瘍

現代人生活工作壓力大，加上時常三餐吃外食或作息不正常，無論是胃脹、反胃，還是胃酸倒流等問題都愈來愈常發生，然而胃不舒服不只是身體出現警訊，更會連帶影響心情或工作表現，那麼網友們熱議的護胃食物有哪些呢？趕緊做筆記！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「護胃食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的護胃食物排行。

網友熱議Top10護胃食物網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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從食補強化胃黏膜！若出現潰瘍多吃這些蔬菜

觀察近1年內網友針對「護胃食物」相關的話題討論，可以發現「山藥」是大家相當熟悉的護胃食物，並且和「秋葵」、「蓮藕」、黑白「木耳」同樣都含有豐富的黏蛋白，能夠增強胃黏膜的保護力，有助於修復胃部潰瘍，有網友就推薦可以將山藥做成「日式生山藥絲淋上一點柴魚醬油，滑口又顧胃」，無論搭配肉類或是簡單的白飯就非常美味，而秋葵也被大讚「好煮、好吃，又對腸胃好！」，不過要特別提醒秋葵不宜以高溫烹調，適合汆燙，否則果膠以及營養素都會被破壞流失。

「椰菜」富含維他命C、維他命K1、葉酸，以及特別的成分——維他命U，就有研究指出，維他命U對抑制胃酸分泌、預防黏膜潰爛，及減少胃潰瘍、十二指腸潰瘍的範圍很有幫助，營養師建議「平時可加入飲食，促進消化道表面黏膜的形成」，但要注意的是椰菜易引起脹氣，若是出現疼痛或不適感就需要控制攝取量。

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南瓜加好油補充維他命A 冬日暖胃最推四神湯

「南瓜」含有維他命A，能夠促進胃潰瘍的癒合，在蒸南瓜時別忘了多加點油，才能將維他命A萃取出來；另外，南瓜與「蘋果」同樣都有果膠的成分，有助於保護胃壁，還可以搭配溫開水作食用，促進果膠膨脹以改善腸胃不適。台灣廖欣儀營養師也說明「好的油脂可以滋潤和保護胃黏膜」，如果無法吃動物性油脂的族群，像是苦茶油、橄欖油、亞麻仁油、芝麻油與椰子油等「植物油」就是很好的選擇，其中苦茶油與芝麻油含有的各種營養素，可降低胃黏膜損傷的程度，達到保護作用。此外，亞麻油中的亞麻仁酸能夠促進傷口修復，和抑制胃酸分泌，對於有潰瘍問題的患者來說具有護胃的效果。

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最後，專家提到「薑」能促進血液循環，以舒緩天氣寒冷造成的胃痛，且生薑在中藥中也用來治療噁心和嘔吐的症狀，對胃病患者很有幫助。而有潰瘍傷口的病患，就要避免粗纖維的食物刺激胃部，可選擇膳食纖維短、可溶性纖維多的食材，像是「蓮子」還有潤腸胃的作用，網友就提到四神湯中含有山藥和蓮子，直呼「是護胃好湯」，建議胃不舒服的人能夠在正餐時來上一碗暖暖胃！

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你有常常胃部不適的困擾嗎？無論是否有胃部健康困擾的大家，都不妨參考以上的排行榜食物，藉以改善或是提早預防胃痛問題，也要記得「適量攝取」，每種營養都要均衡補充，才能有效護胃，千萬別食用過量造成身體的負擔！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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