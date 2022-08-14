早餐貼士｜中醫推3早餐食物護胃控血糖 空肚吃藍莓更吸收宜配...
撰文：中天快點TV
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吃過早餐了嗎？對於腸胃敏感、容易胃痛的民眾來說，他們常常選擇不吃早餐，或僅吃白吐司墊肚，避開可能出現的麻煩。
其實想預防胃痛、血糖飆高，選擇低GI指數、不刺激腸胃的食材非常重要，韓國中醫師金素興（김소형，音譯）建議有上述困擾的民眾，可考慮在早晨攝取下列3項食物。
3大顧胃控血糖食物（按圖）
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顧胃控血糖食物1：山藥
不少人會想到山藥的黏液，內含的黏液素能有效保護胃粘膜、預防胃酸分泌過量造成胃痛、胃痙攣等症狀；另外，黏液素也是腸胃內益生菌的營養源頭，能使腸道環境更適合益生菌生成與活化。
山藥的GI指數僅54，能防止血糖急遽上升；因屬於「低FODMAP食物」，能避免便秘、脹氣、腹瀉等發生，即便是腸胃敏感的民眾，也能夠零負擔攝取。
顧胃控血糖食物2：藍莓
除GI指數僅53，藍莓的熱量也很低，適合需控制血糖的民眾；藍莓不僅是「低FODMAP食物」，也不因太酸刺激腸胃，就算是對腸胃敏感或易胃痛者，或一早不適合吃蔬菜、水果的民眾，皆屬好選擇。
藍莓中富含花色素苷等豐富抗氧化成分，有助調節血壓、新陳代謝，更能刺激腦細胞，特別在一早空腹時攝取，吸收率會更高；因能增加維他命E的吸收，也建議和乳酪等乳製品一同攝取。
6款早餐宜少吃，避免第一餐便增加腸胃負擔︰
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顧胃控血糖食物3：燕麥
曾被美國時代雜誌列為十大超級食物之一，因富含胺基酸、鈣與鐵質，對更年期女性、長者與生長期孩童等，需留意骨質的族群，皆屬好的營養攝取來源。
但因製作方法有異，GI指數會有差；舉例而言：只經壓榨的燕麥GI指數僅50，而加工的燕麥粥卻恐達55甚至83，所以購買時也需留意添加的材料與營養標示。
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