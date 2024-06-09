海膽營養丨降膽固醇修復肌肉8好處！與蠔殼功效似安神治失精遺尿

海膽因為鮮度足，甘甜味高，是許多老饕心中的最愛。但你可能不知道，有「海底黃金」之美譽的海膽，還有許多營養。台灣中醫師王大元表示，海膽有豐富蛋白質，可以修復肌肉、抗發炎、強化免疫力、降低膽固醇等，對身體保健有超多益處。



海膽西醫功效：修復肌肉、強免疫、降低膽固醇

海膽有哪些營養？在西方醫學方面，王大元表示，海膽可食用的部分為生殖腺，包括雄性精囊和雌性卵巢，又稱為「海膽黃」和「海膽膏」，含有豐富的蛋白質和健康的不飽和脂肪，可以幫助修復肌肉，抗發炎、強化免疫系統、降低膽固醇，同時促進性致勃勃。

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海膽中醫功效：化痰消腫

中醫方面又有哪些功效呢？王大元表示，海膽的「外殼」性平味鹹，有化痰消腫的作用，可治瘰癧痰核（如淋巴結節），積痰不化，胸脅脹痛等問題。但也由於「海膽黃」其生長於陰寒的海水之中，其性味屬於偏寒涼，因此脾胃虛寒、孕婦、幼兒、免疫力下降或容易水腫的人不太適合食用。

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海膽隱藏版好處：與牡蠣殼相似，可安神、治遺尿

另外，王大元也提及，海膽的功能其實很類似牡蠣（蠔）殼。牡蠣殼有哪些好處？王大元進一步說明，生熟牡蠣殼的效用也大不同，生牡蠣殼質地穩重，能夠安定心神，因此當你容易驚醒、睡不安穩、自律神經失調、陰虛陽亢型的耳鳴暈眩或甲狀腺疾病，可以選用生牡蠣殼來治療。

煅燒後的牡蠣殼會從鈣鹽中釋放出氧化鈣，這類物質能夠抑制胃酸分泌；煅制的同時也破壞了牡蠣殼的蛋白質結構，因而產生容易破碎的粉末物質，這些粉末有增強收斂固澀的作用，可用來治療失精遺尿、月經崩漏、自汗盜汗等。

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