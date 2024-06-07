日月魚乍聽之下以為是魚，其實是貝殼類海洋生物。日與月拼作一個「明」，日月魚明目益肝的功效，似乎早暗示在名字裡，故日月魚也有明目魚之稱。除此之外，日月魚其實還有很多功效，註冊中醫師郭志華將介紹及教授大家選購日月魚3招。



日月魚不是魚！

日月魚的名字由來，其實源自牠的外觀。日月魚的外殼呈圓形，殼的兩邊顏色不同，一邊肉紅色似太陽，另一邊顏色潔白似月亮，所以才稱作日月魚。漁民會將它的肉連同腸臟一起抽出，除去黑色內臟，曬乾後便成海味店出售的日月魚。在海味舖日月魚一般4両約$100-$130不等。

日月魚貝殼一邊紅似太陽、一邊白似月亮。（網上圖片）

日月魚功效｜清肝明目醒腦健智9益處

日月魚富含蛋白質、磷、鐵、碘及鈣質，可促進身體生長、幫助新陳代謝，日月魚除補肝益腎、清肝明目、養顏美髮的功效外，中醫師郭志華補充，日月魚還有醒腦益智、清熱利濕、活血及健脾益氣的功效，對小朋友智力成長、身體發育特別有益。

促進身體生長

幫助陳代謝

補肝益腎

清肝明目

養顏美髮

醒腦益智

清熱利濕

活血補腎

健脾益氣



日月魚富含蛋白質、磷、鐵、碘及鈣質。（圖行天下）

日月魚適合人士 小朋友、女性及眼乾眼澀人士都啱

中醫師郭志華說，日月魚除對小朋友智力發展好之外，對於長者、大病初癒人士、經常眼乾眼澀及女性尤其適合。如女性體質虛弱、白帶過多、經期時經血量較多，也可吃日月魚滋補脾腎，改善這些問題。

日月魚適合以下5類人

小朋友

長者

大病初癒

經常眼乾眼澀

體虛女性



日月魚除明目，還可醒腦益智，對小朋友腦部發育有益。（資料圖片）

日月魚不適合人士與禁忌

體質燥熱、患熱症人士：

因日月魚有補肝腎及補血氣的作用，因此體質燥熱人士、或熱症期間（如感冒、發燒）的患者，再受補益便會令病情加重，難以痊癒。

貝類及甲殼類過敏人士：

貝類及甲殼類過敏的人如進食日月魚，可能會引起氣喘、鼻過敏、過敏性皮膚炎、偏頭痛，嚴重或休克。

日月魚處理

日月魚只需在食用前浸泡約10-15分鐘，使它變軟便可，如需儲存，就要將它包好放進雪櫃。

日月魚選購3貼士 小心魷魚假貨

中醫師郭志華提醒，坊間有很多日月魚的假貨要小心。至於如何辨別假貨，她有以下3個建議：

1. 注意日月魚的體積

一般日月魚的體積只有約硬幣5元的大小，假的日月魚會做得較大。

2. 注意形狀、顏色

註冊中醫郭志華說，可看看日月魚的顏色是否有紅有白。而港榮海味雜貨也教過選日月魚的心得，可留意是否帶有紅邊，及形態要呈不規則，如以墨魚和魷魚為材料製成的假日月魚，會以工模壓成，形狀較整齊統一。

3. 香味

日月魚屬貝殼類，香味會與瑤柱相似，如聞到類近魷魚味便有機會是假貨，因坊間有以魷魚、墨魚曬乾加工假冒日月魚。

中醫推介清肝明目湯水

夏天容易造成體內濕氣重的問題，中醫師郭志華推介了一款湯水，既可清肝明目，也可健脾去濕，但要留意，如患有痛風、感冒和發熱及對日月魚敏感人士不適宜飲用。

日月魚合掌瓜淮山湯補肝益腎，清肝明目，健脾去濕。（網上圖片）

日月魚合掌瓜淮山湯

材料：日月魚40克、合掌瓜2個、赤小豆30克、白扁豆30克、枸杞10克、無花果2-3粒、南北杏9克、淮山40克、蜜棗3-5粒、生薑3-5片、瘦肉50克。

功效：補肝益腎，清肝明目，健脾去濕。

做法：

1. 將所有材料洗乾淨，日月魚浸泡15-30分鐘備用；

2. 合掌瓜洗淨後去心切塊備用；

3. 瘦肉切片，汆水備用；

4. 將所有材料加入1500-2000毫升水，以大火煲10分鐘，之後轉細火煲約2小時，加鹽調味即可。

也可試試這款日月魚淮山合桃湯，加入了有益心血管及促進腦部健康的核桃，同樣也有清肝明目，健脾去濕的功效。【健康湯水食譜】陰虛眼乾宜飲日月魚淮山合桃湯 日月魚不是魚？

日月魚淮山合桃湯食譜