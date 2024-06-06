節瓜≠櫛瓜｜通便降血糖節瓜8功效　1情況勿吃恐胃痙攣！揀靚瓜5招

節瓜營養｜每逢夏天，老媽定會遞上一碗節瓜湯，說節瓜有消暑功效。不過，你又知不知道，節瓜還是幾乎0脂肪的減肥神物！而節瓜和櫛瓜雖相差一「木」，但其實並不是同一種瓜，功效也略有不同。



節瓜又叫毛瓜、小冬瓜 但不等於櫛瓜！

節瓜（Hairy Gourd，學名Benincasa hispida ），外皮有層黃白色絨毛，所以也叫毛瓜、小冬瓜，屬於葫蘆科，是冬瓜的變種，但勝在不似冬瓜性質寒涼。

節瓜有不同的品種，形狀也略有不同，從短圓柱形到長圓柱形，瓜皮顏色有深綠色、綠色或黃綠色，味道與冬瓜相似。節瓜原產於中國南部和台灣，在5至9月當造。一斤約10-16元不等，價錢十分便宜。

節瓜價錢便宜，一斤約10-16元不等。（網上圖片）

櫛瓜即翠玉瓜 又名如意瓜、夏南瓜

節瓜和櫛瓜雖然名字差不多，但其實並不是同一種瓜。櫛瓜又名夏南瓜，同屬葫蘆科，中國叫作西葫蘆；在香港叫作翠玉瓜，櫛瓜則屬台灣名字（或稱如意瓜）。櫛瓜原產於墨西哥，英文原名為Zucchini，是從南瓜變形栽種出來的瓜果，瓜皮有深綠色、淺綠色、黃色以及綠色帶淺色條紋等不同的色澤，形狀為長條狀及南瓜型的圓弧狀，在夏季當造。

節瓜功效｜降膽固醇防便秘8益處 0脂肪減肥一流

除了品種不一樣外，節瓜和櫛瓜的主要功效也不盡相同。節瓜富含膳食纖維、維他命C、維他命K及鉀、鎂、鈣等礦物質，不僅可幫助降低膽固醇、降低血糖，還可以預防便秘、去水腫及保護眼睛免受紫外線損害。在中醫角度，節瓜味甘、性平，可生津止渴、解暑濕、健脾胃、通利大小便。

櫛瓜（翠玉瓜）同樣味甘，性平，可清熱利尿，除煩止渴、潤肺止咳、消腫散結，富含胡蘿蔔素、維他命E，具消水腫、預防高血壓及抗氧化作用。

據食物安全中心資料，節瓜和櫛瓜每100克分別僅約15及19卡路里，節瓜甚至接近不含脂肪，因此是不少人的減肥良物。

節瓜和櫛瓜同屬減肥良物。（食物安全中心）

節瓜及櫛瓜適合人士

減肥人士：節瓜和櫛瓜熱量、脂肪水平非常低，且含高纖維，更有利水消腫功效，適合減肥減體重人士。

糖尿病患者：節瓜和櫛瓜富含膳食纖維，可控制血糖水平。

節瓜及櫛瓜不適合人士

容易胃脹人士：因節瓜和櫛瓜纖維和可溶性膳食纖維量高，容易胃脹者難以消化，吃後易有脹氣問題。

低血壓人士：節瓜和櫛瓜富含鉀質，鉀會降低血壓，低血壓人士要注意攝取量。世界衞生組織建議，成人每天的鉀攝取量應為2,000至3,500毫克。但鉀的攝取量會因應體質、年齡、性別和健康狀況變化。因此，低血壓人士吃節瓜前，可先詢問醫生意見。

節瓜鉀豐富，低血壓人士注意食用量。(資料圖片)

節瓜禁忌 有苦味勿吃 隨時胃痙攣

帶苦味的節瓜和櫛瓜切勿進食。食物安全中心建議，葫蘆科植物會因應天氣、種植地生產大量葫蘆素。小劑量的葫蘆素會產生苦味，但如果攝入過量，可引致噁心、胃痙攣及腹瀉。

根據台灣農業部資訊，葫蘆科植物的葫蘆素會在成熟後自然流失，不過，種植地溫度管理欠佳，不達該瓜類的成長溫度要求；氮肥施用量過多；沒有適當清除枝葉或蔓藤或過份使用生長調節劑，也是令葫蘆素累積的原因。

揀節瓜貼士｜毛多是關鍵

節瓜的毛毛是新鮮的指標，瓜身多毛、墜手，無論深綠翠綠也呈光澤，身形渾圓，長短適中，便是新鮮的靚節瓜，多汁而嫩滑。

中醫推清熱生津湯水

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