食油營養｜飽和脂肪不一定致高膽固醇！低脂減肥成效低醫生教點揀

許多民眾在減重時，一聽到「油」就會退避三舍。



但適量的攝取脂肪，反而更有利於減重。醫師指出，油脂是人體重要的能量來源，比起不吃油，吃對油才更有利於健康，民眾可以從「油品發煙點」來選油，運用不同的料理方式配上不同油，才能更健康。

從「油品發煙點」來選油（點擊下圖看清！👇👇👇）

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低脂飲食減重效果差

台灣家醫科醫師蕭伶茲指出，在1980年左右，許多研究表示飽和脂肪和血液中的膽固醇多寡有直接相關性，而膽固醇是心臟病的主要指標，因此世界各地的飲食指引開始建議，要控制脂肪的攝取，進而造成「低脂飲食」流行。

但近年研究證實，攝取飽和脂肪酸不一定會造成高膽固醇，而且低脂飲食的減重效果，比低醣飲食的減重效果還差。減重時如果採取低醣飲食，會因減少醣類的攝取而產生熱量缺口，容易嘴饞肚子餓，這時可以適量的攝取脂肪，增加飽足感，才能有效改善嘴饞肚子餓的狀況，更有利於減重。

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維持健康秘訣是「吃對油」

蕭伶茲表示，膽固醇雖然是心臟病的指標之一，卻也有著維持細胞膜的穩定性、作為荷爾蒙的前驅物、幫助消化食物等功能，是人體中不可或缺的重要成分之一，根據世界衛生組織建議，成年人每天可攝取總能量中有20～35%是來自脂肪，所以想要維持健康，絕對不是「不吃油脂」，而是要「吃對油脂」。

從「油品發煙點」來選油

蕭伶茲提到，選用油可以從「油品發煙點」來看，因溫度不同，發煙點高的油在高溫烹飪時，仍能維持較好的穩定度，不易產生氧化物，適合的烹調範圍也較廣。若以烹調方式分類，可分為以下3種：

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1. 油炸與高溫大火炒

需選擇油品發煙點超過200度的油，如苦茶油、牛油果油、芥花油。

2. 低溫油炸、中小火煎與炒

可選擇油品發煙點在140～200度的油品，如冷壓初榨橄欖油。

3. 涼拌

可選擇油品發煙點低於140度的油品，如亞麻仁油、奇亞籽油。

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外食族這樣吃 也能攝取到好油

蕭伶茲提醒民眾，外食族經常使用的是Omega-6含量較高的大豆油（俗稱沙律油），容易造成身體發炎。可以多攝取魚類、核桃、南瓜子、杏仁和榛果平衡一下Omega-3、Omega-6、Omega-9的比例，而常用於加工食品與速食店油炸的棕櫚油屬於飽和脂肪酸，也不建議食用過多。

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