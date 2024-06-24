水果冷知識｜天天吃蘋果致血液有毒？專家提醒吃水果前勿漏這1步
撰文：中天新聞網
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蘋果向來被視為非常健康的食物，不過，譚敦慈提到，過去曾遇過個案，每天食用蘋果，但都沒清洗只簡單擦一擦，結果血中農藥殘留超標。她藉此呼籲，所有水果無論是否需要削皮，在吃之前都應做到清洗的動作。
任何水果都要洗？
有台灣「無毒教母」之稱的林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈在《健康2.0》節目上表示，無論是否吃該水果的果皮，任何水果在食用前都應經水清洗，包括香蕉、芒果、哈密瓜、百香果等無一例外。譚敦慈分享，自己平時會拿一盆水，將當天要吃的水果浸入，之後再用洗臉刷，在清水流下，逐一刷洗水果。
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譚敦慈分享，曾遇一名重視養生的患者，每天中午吃一顆蘋果，且連皮吃更棒，但是吃之前未經清水沖洗，而是用手擦一擦就食用。結果因為蘋果上的農藥仍在，最後患者的在血液檢測時發現，農藥殘留超標。
洗水果不用流動清水？
譚敦慈進一步提到，像是百香果在農藥排行榜每次都名列前幾名，因此前置的清洗作業很重要。而洗水果其實不用流動的清水，她表示，只要準備一個水盆，把當天要吃的水果一起泡入水中，接著再用洗臉刷在水裡面刷洗一下，包括蒂頭也要帶到，最後再用水沖一下即可。
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芒果易染皮炎 奇異果小心過敏嘴腫
另外，譚敦慈指出，芒果是漆樹科的水果，漆樹包含一種有毒的油urushiol，與皮膚接觸會引起皮炎，因此民要吃芒果前，一定要用清水洗淨汁液，再來享用此高營養密度的水果；奇異果吃之前最好也要把表皮刷洗乾淨，再用水沖一下，以減少過敏症狀發生的機率，過去就有人切了之後一吃嘴唇立刻腫起來。
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