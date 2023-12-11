食物有毒｜香蕉黑斑即染菌？營養師破7食物迷思竹筍有毒1情況勿吃

香蕉有黑斑是黴菌、亞硝酸鹽，所以不能吃？竹筍很毒要少吃？台灣營養師張宜婷表示，香蕉有黑斑是熟成自然現象，但黑斑過多、過度成熟，確實有可能會讓香蕉發霉；至於竹筍出現1現象真的不能吃，以免吃下高毒性的氰酸。



張宜婷指出，大家常聽見芒果、茄子、竹筍、鴨肉等食材，很毒要少吃的說法，其實所謂的「毒」，大部分是指會引起過敏或發炎反應、誘發疾病，而不是真的使身體中毒，不過有些食材是真的要注意了。

香蕉有黑斑會有黴菌？竹筍有毒嗎？（按圖看清👇👇👇）

+ 4

香蕉有黑斑會有黴菌？

網路傳言，香蕉有黑斑就是有黴菌或亞硝酸鹽，張宜婷直言，這些都是子虛烏有的事情，黑斑是香蕉熟成自然現象，但黑斑過多、過度成熟，也有可能導致香蕉容易發霉，影響後續食用安全，但只要避免食用腐壞、有傷口水果就可不受影響！

竹筍有毒嗎？

竹筍是真的可能有毒！張宜婷指出，已經冒出土表、開始行光合作用的「出青」竹筍，會產生含氰配醣體成分，這成分是造成竹筍苦味的來源，遇到破壞（外力或消化過程時）容易產生具有高毒性的氰酸（HCN）。

氰酸可能會抑制呼吸作用、細胞缺氧等情形，真的中毒時會出現呼吸短促、頭痛、噁心、嘔吐、痙攣等，最後甚至可能呼吸困難而死亡。

張宜婷建議，挑選竹筍時，選擇筍尖未出青即可，而且如果烹調到熟透，就不用太擔心這個狀況。另外，樹薯也有類似的化學物質，一樣記得要完全煮熟再吃。

相關文章：芒果宜忌｜長黑點能吃嗎？忌與豆漿同喝？芒果3迷思經期時這樣吃👇👇👇

+ 3

芒果有毒要少吃？

芒果容易沾到樹的汁液，可能導致皮膚過敏，其實果肉本身沒有什麼問題，芒果樹屬於漆樹科類植物，芒果外皮若沾染到果樹汁液裡漆酚致敏成分，皮膚敏感碰到易感染接觸性皮膚炎，尤其直接剝皮啃土芒果時更容易發生。

張宜婷說明，食用芒果要特別注意，芒果糖分較高，需要控制體重或血糖狀況時，一定要控制一天食用分量，不然雖不中毒，但會血糖、體重飆高。

鴨肉有毒，不能吃太多？

鴨肉本身脂肪低、蛋白質含量豐富，且含鐵質高，適合闔家食用，但以中醫角度來說，鴨肉味甘、性涼；除非平時容易拉肚子，一般民眾可以不用太緊張，至於鴨肉會讓皮膚不容易癒合的說法，這也並非事實！

茄子有毒不能多吃？

茄子本身也沒有毒性，但是與鴨肉一樣性涼，身體較敏感族群食用時請特別注意，不要過量食用，基本上都不用太擔心。

相關文章：茄子多吃會中毒？營養師指這樣吃才出事！防茄子愈煮愈黑2貼士👇👇👇

+ 3

冬菇有毒，要少吃冬菇？

菇類有毒一般是因為誤食有毒菇種，路邊野菇並非長得鮮豔才有毒素，很多長相平實的蕈菇類也可能含有毒性。如果對植物不夠了解，記得路邊的野菇不要採；一般常見的菇菇，食用都是很安全！

海鮮有毒要少吃？

不新鮮的海鮮會導致身體產生過敏反應，若處理不當，也可能出現腸炎弧菌的污染，導致食物中毒。另外，部分熱帶魚種本身也有毒性，所以一樣是「真的有毒」，食用時要特別注意。若是對魚蝦類、海鮮容易過敏的族群，請記得選擇品質新鮮、較有保障的食材！

延伸閲讀：

吃白蘿蔔保護心血管！12月適合吃4食材保健骨骼、抗發炎，番茄加1物吃更有效

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」