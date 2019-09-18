【椒絲腐乳蒸雞食譜】鹹香惹味腐乳原來好健康？懶人必學家常小菜

一提起椒絲腐乳，可能會即時想起通菜或生菜，除了配蔬菜之外配肉類一樣好夾！椒絲腐乳蒸雞需準備的工夫不多，處理雞肉及醬汁後只需要隔水蒸15－20分鐘即可，是一道懶人健康蒸餸。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：陳詩敏 場地提供：美亞廚具

腐乳是用豆腐發酵醃製而成，是中式煮食的一種傳統調味料，是佐飯及送粥佳品。同樣地製作成醬汁也是伴飯好餸，一口滑雞一口醬汁令人難以抗拒！如果大家喜歡辣味的話可以用上泰國尖椒（連籽）加強辣勁。另外市面上亦有不同味道的腐乳如加入了麻辣油的腐乳，如果喜歡麻辣的話可以一試，成為椒絲麻辣腐乳蒸雞！

椒絲腐乳蒸雞食譜

健康小貼士：

腐乳，由豆腐以鹽、徽菌發酵醃製而成，香港註冊中醫師楊沃林曾在報章訪問中表示，其製作過程中，不但不會帶來大量亞硝酸鹽，影響健康，相反，微生物還會分泌出各種酶，讓蛋白質分解成具氨基酸和維他命B群等營養物質。跟其他豆製品一樣同是含有蛋白質、鈣及維生素豐富的食品。

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