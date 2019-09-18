【椒絲腐乳蒸雞食譜】鹹香惹味腐乳原來好健康？懶人必學家常小菜

撰文：余曉彤
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一提起椒絲腐乳，可能會即時想起通菜或生菜，除了配蔬菜之外配肉類一樣好夾！椒絲腐乳蒸雞需準備的工夫不多，處理雞肉及醬汁後只需要隔水蒸15－20分鐘即可，是一道懶人健康蒸餸。
攝錄：詹郭敏、陳錦超
剪接：陳詩敏
場地提供：美亞廚具
腐乳是用豆腐發酵醃製而成，是中式煮食的一種傳統調味料，是佐飯及送粥佳品。同樣地製作成醬汁也是伴飯好餸，一口滑雞一口醬汁令人難以抗拒！如果大家喜歡辣味的話可以用上泰國尖椒（連籽）加強辣勁。另外市面上亦有不同味道的腐乳如加入了麻辣油的腐乳，如果喜歡麻辣的話可以一試，成為椒絲麻辣腐乳蒸雞！
椒絲腐乳蒸雞食譜
健康小貼士：
腐乳，由豆腐以鹽、徽菌發酵醃製而成，香港註冊中醫師楊沃林曾在報章訪問中表示，其製作過程中，不但不會帶來大量亞硝酸鹽，影響健康，相反，微生物還會分泌出各種酶，讓蛋白質分解成具氨基酸和維他命B群等營養物質。跟其他豆製品一樣同是含有蛋白質、鈣及維生素豐富的食品。
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|食譜
|椒絲腐乳蒸雞（蒸）
|材料
|雞腿肉300克、蒜頭3瓣、紅尖椒1條、薑絲 適量、蔥絲 適量
醃料：腐乳3磚、紹興酒1湯匙、糖1湯匙、生粉1茶匙、麻油1茶匙、水20mL
|做法
|1. 將蒜頭切成蓉；紅尖椒切片，備用。
|2. 將雞腿肉洗淨切件，備用。
|3. 將腐乳壓成蓉，加入砂糖、生粉、紹興酒及麻油放進大碗中拌勻。
|4. 將雞肉、薑絲、蒜蓉及辣椒加到醃料中，醃15分鐘。
|5. 將雞肉放到碟上，蒸大約15分鐘或直至雞肉熟透。
|6. 灑上蔥絲，即成。