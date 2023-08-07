消暑食品｜藕粉健脾胃1吃法改善慢性胃潰瘍　中醫指冰粉易致體寒

夏季氣候炎熱，源自四川的傳統甜品冰粉和台灣的藕粉，成為不少人的新消暑選項，認為吃了養生又清爽！然而中醫師也提醒，藕粉是養胃的食品，但不宜跟冰一同食用，冰粉吃多也可能會造成體寒。



台灣中醫師賴香君指出，冰粉本身是沒有顏色和味道的，但碗中會額外加入紅糖或白糖水，然後搭配山楂碎、糯米糰、椰果等各種果粒製成，點綴五顏六色的配料，還會加入大量碎冰，讓人一口接一口。

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愛吃冰粉小心體質寒凝

冰粉的原名是用將假酸漿（又稱冰粉樹）的種子用水浸泡足夠時間後，將種子去除，加適量的凝固劑，凝固一段時間後，就變成透明滑涼，口感類似愛玉一般的冰粉。

但醫師指出，冰粉本身藥性並不清楚，但吃下這些糖量跟碎冰，等同於吃下大量熱量，不建議病人常吃，近期她也發現有患者因愛吃冰粉，使體質寒凝、氣血運行不暢，循環變慢，所以不宜吃過量。

藕粉最好溫溫吃很護胃

但相較於冰粉，藕粉的功效比較明確，賴香君表示，藕粉可以健脾養胃，清熱生津，是很好的養胃食品，對慢性胃潰瘍的患者可以食用藕粉來保養黏膜，而且不能跟碎冰吃，而是要溫溫的入口才有效。

一般蓮藕的季節從5 、 6月開始，等到7月後蓮藕會開始沉集澱粉，口感也會變得較鬆，過了10月後這些膨大的地下莖蓮藕，就能夠入菜或製成加工品成藕粉。

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《綱目拾遺》提到，藕粉「 調中開胃， 補髓益血，通氣分，清表熱，常食安神生智，解暑生津，消食止瀉」。在日常除了泡藕粉吃，加入果乾、新鮮水果、堅果配料外，也會有人使用藕粉製成涼糕。

另外，藕粉同時也是低氮澱粉類，適合慢性腎臟病患者食用，避免因為熱量攝取不足，造成營養不良的併發症，但同時調節食慾不振，有食補食療的價值。

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