便秘飲食｜通便蔬菜汁30分鐘見效？營養師：亂喝恐腸阻塞排便難

TiK Tok上有名的營養專家Vanessa Irene建議，便秘者喝下由芹菜、菠菜和一些水打成的高纖蔬菜汁，可以在30分鐘內「大出來」。



台灣營養師表示，長期便秘者飲用，可能導致腸阻塞。

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排便3大件條 高纖、水分、油脂

台灣營養師劉純君表示，芹菜、菠菜之所以對增加便意30分鐘內有效，這是因為學理上，水分喝下去到達大腸的時間就是30分鐘。芹菜、菠菜汁滿足了高纖以及高含水量的「促便」兩大條件，因此對於兩天大一次的短期便秘者，早上空腹時間喝一杯，馬上就會想「大出來」。

不過，劉純君提醒，要有便意，除了水分、纖維質，還需滿足油脂，腸道才會「潤滑」。對於極端減肥的民眾，如果平時已經沒在吃油脂，一下喝下芹菜、菠菜汁等大量纖維，有可能反而會導致便秘，對於這類民眾，建議每日可以吃5cc約半匙橄欖油來補充油脂。而平時有在外食的民眾，油脂攝取一定足夠，不用再特別吃油。

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高纖蔬菜汁或致腸阻塞 1類人高危

劉純君警告，芹菜、菠菜汁對於三日以上才上一次大號的長期便秘者或是已經習慣使用軟便劑才能排便者，並不適合。這類長期便秘者，本身腸道已經有較嚴重的堵塞，一下子若喝下了大量纖維水分，本來已經很阻塞的腸道，會因為大量纖維無法排出，進而造成腸道脹氣，甚至惡化成腸阻塞。這項排便偏方，用在錯的人身上，反而更危險。

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