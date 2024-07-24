消暑飲食｜專家教夏日降溫5招　補水要揀啱時間！3款涼泮菜推介

炎炎夏日，光是站著不動就全身汗，完全不想走出戶外。台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，她每天堅持運動，走10公里或爬樓梯，四季都不休息。為了避開過量紫外線，她選擇早上7點前出門爬山，一個小時內結束行程，避免在炙熱的陽光下曝曬太久。



譚敦慈說，曬太陽可以幫助人體合成維他命D，但是不需要在豔陽下大曬特曬，且要戴太陽眼鏡、做好臉部防曬，避免長出斑點、黑色素沉澱。

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譚敦慈夏日降溫5招

1. 提早出門運動，避開在炙熱的陽光下曝曬。

2. 定時補水，每天喝足2000cc；如果不喜歡白開水的味道，可以加蕎麥或煮麥茶。

3. 縮短進廚房做菜時間，可善用定時器，就不用一直守在爐火邊。

4. 廚房可加裝循環扇，保持空氣流通。

5. 可多準備涼拌菜，記得5天內吃完，且要用乾淨的筷子、餐具取食，避免細菌滋生。



夏日補水非常重要，譚敦慈強調，除了調整體溫、預防脫水外，也能讓運動表現事半功倍。建議出門運動前，先喝水提高身體的保水力；運動時，適度補水，保持「水合狀態」；運動後，仍不忘喝水，補足流失的水分。

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許多人不愛喝水，覺得白開水喝起來沒味道，譚敦慈建議，可以把蕎麥加在水裡，或是煮麥茶解渴，讓水多了一股淡淡的穀香。她提醒，勿把茶、咖啡列入每天的飲水總量，裡頭的咖啡因、單寧酸會影響鈣質、鐵質吸收，還會利尿。

夏日冰涼的手搖飲非常誘人，譚敦慈表示，含糖手搖飲是三高地雷，其中的高精製糖會增加熱量，也提高罹患胰臟癌的風險，而高果糖糖漿也會間接增加尿酸的形成，容易引發痛風發作。

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３款簡易涼拌菜 醃青瓜、白蘿蔔、雞胸肉

俗話說：「怕熱就別進廚房」，但是夏季的廚房真的好悶熱，譚敦慈力求做菜效率，減少長時間在廚房開火的熱傷害。她推薦可以多準備涼拌料理，可利用醋、梅子、糖、開水醃製青瓜、白蘿蔔，以及雞胸肉蒸過後拌些醬汁，清爽開胃，也保持營養均衡。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】