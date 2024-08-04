護腎飲食｜吃太甜更傷腎 男生常喝1物痛風腎衰竭！護腎飲食3多3少

據統計，台灣洗腎人口密度高居全球之冠，罹患腎臟病人口約12%，推估洗腎人口數超過9萬大關。



一般人常認為，會造成洗腎的原因，不外乎是吃太鹹或太重口味，但原來 「吃太甜」一樣傷腎。（Canva）

飲食習慣與身體健康息息相關，一般人常認為，會造成洗腎的原因，不外乎是吃太鹹或太重口味，不過台灣腎臟科醫生洪永祥指出，造成洗腎的原因，「吃太鹹」已經退居第二名，以台灣目前第一傷腎的飲食是「吃太甜」。

在台灣有46％左右的洗腎患者是因為糖尿病產生的併發症導致腎臟功能損壞，而這正是導致台灣洗腎居全球第一的原因。

台灣腎臟科醫生洪永祥在Facebook《洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法》指出，台灣飲料店跟超商密度都是全世界第一名，「人手一杯飲料是小確幸，珍珠奶茶絕對是台灣的奇蹟，但台灣年輕人也付出相當大的健康代價。」

吃太甜逐漸成為年輕人腎臟壞掉主因

洪永祥醫生表示，衛生研究院所做的《2018年腎病年報》顯示，透析的好發年紀雖然大部分還是65歲，但出現需要警惕的現象是「過去在40歲以下的透析患者，大部分是因為腎絲球腎炎，但現在已經有超過3成以上的人是因為糖尿病。」出現此趨勢也正代表糖尿病已越來越年輕化。

此外，2019年公佈的《台灣第2型糖尿病年鑑》，提到2000年到2014年，台灣罹患糖尿病的人數增加了2.6倍，20歲以下的罹病比例也大幅增加，已經從2008年的9.65％增加到13.94％，幾乎成長快1倍，讓洪永祥醫生直言：「這跟年輕人喜歡喝飲料的文化絕對脫離不了關係」。

男大生愛喝含糖飲料差點洗腎

洪永祥醫生也指出曾收治一名男大生，喝了4年含糖飲料「全身是病」，腎功能急速惡化差點洗腎。

這名男大生在高中時只有一點蛋白尿現象，切片結果是微小病變、為很輕微的腎絲球炎，於門診控制良好，上大學後就沒再回診。直到大學畢業後再出現，人卻腫了一圈，腎絲球過濾率從過去90分狂墜剩下28分，已是慢性腎衰竭第四期，第五期可能就要洗腎。

男大生的母親不解「都有吃藥控制為何急速惡化？」經醫生追問才發現，可能與喝太多含糖飲料有關；男大生在遠赴異地求學時除了常吃外食，也愛喝飲料，一周4～5杯，體重因此狂增20公斤，甚至出現痛風、尿酸過高、中度脂肪肝。

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手搖杯比罐裝飲料更危險

台灣人有多愛喝飲料？根據經濟部統計，台灣每年約可賣出10億2000萬杯手搖飲，2021年的冷熱飲料店總營業額為新台幣924億元，2022年的飲料市場店家數飆破2萬7509家。

2013-2016年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，有高達83.6%的19-44歲成人、93.9%的初中生及88.9%的高中學生每週至少喝1次含糖飲料。

洪永祥醫生表示，「手搖杯比罐裝飲料更危險，因為裏面是果糖，果糖的代謝跟一般的葡萄糖是不一樣。」

果糖是依賴肝臟代謝的，在代謝的過程中會轉換成三酸甘油脂而變成脂肪，不只肝臟堆積成脂肪肝，更是導致代謝症候群也就是糖尿病前期的最大元兇。

預防腎臟病最好的方法就是「三多、三少、四不、一沒有」：

三多：多纖維、多蔬菜、多喝水（以沒有水腫為前提）；

三少：少鹽、少油、少糖；

四不：不抽煙、不憋尿、不熬夜、不吃來路不明的藥物；

一沒有：沒有鮪魚肚，控制體重不過重。



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飲料喝10年 痛風、糖尿病比例增加

那到底能不能喝手搖杯？洪永祥醫生解釋，國內學者大部分是建議一周不要超過3杯飲料，若超過這個數目在年輕的時候可能只會覺得自己水腫或胖胖的，但過了30歲腎功能會比一般人衰退來的快，40歲就可能要洗腎；而喝飲料喝10年，痛風、糖尿病、腎臟透析的比例就大增。

喝飲料導致肥胖與糖尿病大家都知道，但為甚麼會導致痛風？

醫生解釋當果糖在代謝的時候，會產生一個副產物「腺嘌呤」，而嘌呤會變成尿酸，最後演變成痛風。根據研究，每天喝1~2杯含糖飲料，比1個月喝不到一次的人，高尿酸血症的風險增加85％，痛風導致腎病變也成為台灣洗腎前五名的原因。

想避免洗腎 喝甚麼最健康？

洪永祥醫生表示，腎臟病患者最好完全不要喝飲料，而健康的人可選擇減脂又低熱量的飲料，像是低脂鮮奶、無糖豆漿、無糖茶、氣泡水、低卡能量飲、黑咖啡、無糖杏仁飲等等，在熱量計算上則是每100ml<60卡的較為適合，總攝取量200大卡左右為佳。

其次則是看重「營養素比例」，含有蛋白質及膳食纖維的為佳，尤其有膳食纖維可以延緩血糖上升、調整生理機能。

若要加奶可選擇低脂鮮奶或堅果奶、杏仁奶、豆漿。避免像是奶蓋、奶精（反式脂肪）、煉奶（糖份高）；添加口感豐富的添加料可考慮比較低熱量的像是：蜂蜜、仙草、愛玉、奇亞籽、寒天晶球，儘量避免掉高熱量的珍珠、粉圓、芋圓、地瓜圓等。

不過，醫生最後仍提醒，為了大家將來的腎臟健康，希望大家從小就養成喝白開水的習慣。

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