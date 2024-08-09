台式手搖飲無糖亦不能代替水分！醫揭3無糖飲品或致心悸胃酸倒流

對許多人來說，大街小巷都能買得到的手搖飲料或冰涼飲品是炎炎夏日最快降溫的消暑方式。然而，這些調味豐富、口感多樣的飲品不能完全替代純水的攝取。



台灣泌尿專科醫師戴定恩提醒，儘管夏季炎熱讓人食慾不振，許多人會選擇手搖飲來解渴，但切勿因此忽視水分的攝取。

相關文章：補充水分｜起床就應喝一杯 夏日喝水5大要點 運動後這樣喝才對👇👇👇

+ 11

一旦水喝得少，可能會引發四種疾病：

1. 結石

當水分攝取不足，尿量減少，尿液中的草酸、鈣離子和尿酸會濃縮，容易在腎臟、膀胱及泌尿道中形成結石。這些結石會導致排尿不適及血尿，對健康造成嚴重影響。

2. 痛風

水分攝取不足會直接影響腎臟功能，而痛風正是由於尿酸過高所引起。排尿量減少會導致廢物無法順利代謝，長期累積會增加痛風的風險。

3. 泌尿道感染

水分攝取不足、排尿量減少會增加泌尿道感染的風險。尿道中的細菌無法隨尿液順利排出，停留在體內時間過長會引發感染風險。

4. 糖尿病

糖尿病是種常見的慢性病，更是台灣人十大死因之一，而缺水與血糖上升有密切關係。當身體缺乏水分，血糖容易上升，長期血糖過高會提高罹患糖尿病的風險。

相關文章：飲水｜每天喝水3大時機助減肥防便秘！分次慢慢喝每次宜飲幾多？👇👇👇

+ 5

台式手搖飲料能代替水嗎？

不過也有人好奇，如果選擇無糖、無加料的飲料，是不是也能替代水份的攝取來源？對此，台灣戴醫師表示，雖然刻意避開糖分與帶有嚼勁的配料，不過畢竟飲料仍含有添加物。例如：

- 無糖咖啡含有咖啡因，可能導致頻尿、手抖及心悸。

- 無糖綠茶可能含有草酸，對結石患者不利。

- 無糖氣泡水可能導致脹氣或胃酸倒流（胃食道逆流）。



9大高含水量食物（按圖看清 👇👇👇）

+ 9

相關文章：夏天飲食｜炎熱流汗必吃9大補水食物 冬瓜第1海帶比西瓜水分更高

因此，雖然飲料也是水分來源，但仍需留意不宜過量。冰涼飲料雖讓人感到降溫舒暢，不過台灣戴醫師仍再次提醒，別忘攝取足夠的水分，養成每天喝至少1,500ml純水的好習慣、不要等到口渴才喝，才能避免水分攝取不足可能造成的健康問題，享受清涼的夏天。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」