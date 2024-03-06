手腳冰冷｜改善血液循環3營養素　菠菜杏仁助血管擴張 唔只薑辣椒

當寒冷天氣來襲，吃什麼可以立刻讓身體暖起來？



不少人天冷會吃麻油雞、薑母鴨，吃下肚馬上就不冷，還可能熱到冒汗。營養師說，主要就是薑這類食材，具有產熱及改善血液循環的效果。

天冷吃什麼暖身？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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天冷手腳冰冷2原因

台灣營養師李宜樺指出，天冷特別容易手腳冰冷，原因主要是身體面對低溫的環境時，血液會集中到重要器官，而末端的血液相對比較少，另一方面，天冷會使血管收縮，防止身體散熱，血液也無法順利的流到末端，因此容易手腳冰冷。

李宜樺推薦，可以改善身體血液循環的3大營養素，包括：維他命B1、菸鹼酸和鎂。

1. 維他命B1

維他命B1能增加身體的新陳代謝，讓血液循環更順暢，可以減少末梢血液循環不良的問題，像是全穀類食物，都含有豐富的維他命B1，如糙米、胚芽米；而精緻的白米、白薏仁少了麩皮，維他命B1也較少，建議白飯可以添加糙米、胚芽米，增加維他命B1的攝取量。另外，瘦肉、黃豆及豆製品，如豆漿、豆腐、豆腐花等，也含有豐富的維他命B1。

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2. 菸鹼酸

菸鹼酸又稱為維他命B3 ，具有血管擴張的作用，可以幫助改善手腳冰冷，含有菸鹼酸的食物，例如：雞肉、三文魚、蛋、牛奶或全麥製品。

3. 鎂

鎂除了能安定神經，也具有血管擴張的作用，讓末稍血管擴張，手腳的血液循環較好，就不容易手腳冰冷，建議食物包括：菠菜、青江菜等深綠色蔬菜，或腰果、杏仁等堅果。

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辛香料產熱效果好

李宜樺特別提到，辛香料如薑、辣椒、肉桂，改善血液循環及新陳代謝的效果很好，像是麻油雞、薑母鴨必用的薑，在中醫觀點認為，乾薑是溫性的食物，可以讓身體發汗，且生薑中富含薑辣素，具有改善末梢血液循環及增加身體產熱作用，因此吃了薑之後，會立刻讓身體暖暖的。

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