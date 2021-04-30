醃肉貼士｜落調味次序時間11件新手必學的事　加蛋或蛋白有分別？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-30 20:44

不論你廚藝如何，要做菜的話，即使煎塊扒、蒸碟雞、炒件肉，都逃不過醃肉這一步。沒醃過的肉，根本不入味，因此基本功一定要做得好。記得初入廚時，總覺得醃料分量很難掌握，食譜上的「少許」、「適量」究竟是幾多？為什麼有時要加蛋醃？有時又加水加油？為何大家那麼抗拒用鬆肉粉？醃肉到底又要多久？這一切一切醃肉的基礎，就由大廚一一解答！ 攝影：歐嘉樂

家中醃肉，可能會加鹽、胡椒粉、糖、生抽、酒、油、生粉，有時候為了省時或隨便吃，總覺得下少幾樣就足夠。請教過雷啟裕師傅，他說醃肉最基本用4種調味料就夠，不過就要注意次序。以下還有多個醃肉Q&A，學完記低，保證以後醃豬、牛、雞也難不倒你。

醃肉幾乎是做菜的第一步，打好基本功，做出來的菜式才更好味。

請按下圖睇醃肉最基本調味、次序以及其功效：

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除了這4種調味料，有時還會加生抽、酒、甚至雞蛋等，究竟適用於哪些情況呢？以下將提供11個醃肉Q&A，若你平時不懂得預計調味料分量，或是每次醃肉都不知道要醃多久才對，又或者是想學會醃肉的正確手勢，請好好記低以下的答案，相信會畢生受用。

請按下圖睇11個新手必知的醃肉問與答：

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