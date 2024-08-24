細菌毒素邦克列酸無色無味釀台6死！台食藥署教預防3招 8食物高危

台灣發生的寶林茶室食品中毒事件，是台灣首例「邦克列酸（前稱米酵菌酸）」中毒案，根據台北市衛生局統計，累計通報就醫數為24人，另有18人返家休養，共造成6人死亡。



台灣食藥署說明，邦克列酸是由唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型所產生的細菌毒素。它的特性是非常耐熱，即使在高溫高壓下烹煮，也難以完全破壞其毒性，由於它沒有顏色和氣味，若不小心食用也難以察覺！

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邦克列酸中毒常見食物 保存不當易受污染

台灣食藥署表示，唐菖蒲伯克氏菌在中性（pH 6.5至8.0）、低鹽（含鹽量<2%）、溫暖且潮濕（20至30℃）及富含油酸的特定條件下容易產生邦克列酸。

相關文獻指出，由於邦克列酸可能比較容易污染穀物和麥類，在加工過程中，若磨漿後未及時曝曬或加工完未冷藏，或是發酵過程中未妥善保存，例如河粉、涼皮、發酵粟米麵、糯米圓等食品，都可能受到污染。

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台灣食藥署提到，乾木耳、乾銀耳長時間在室溫下浸泡，或是不當保存的發酵薯類產品，如山芋粉絲、馬鈴薯粉條，也可能受到邦克列酸的污染。

為確保食品業者製備米麵濕製品之衛生安全品質，台灣食藥署強調，於2024年5月20日啟動邦克列酸抽驗，由地方政府衛生局至餐飲業者處抽驗粿條、粄條或河粉等米麵濕製品，截至目前，已抽驗110件，檢驗結果均未檢出邦克列酸。

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預防邦克列酸中毒 台灣食藥署提供3方法

台灣食藥署強調，由於邦克列酸不能通過洗滌或烹飪來破壞，因此，預防是關鍵！以下是可以預防邦克列酸中毒的方法：

▸方法1：避免在家中自行發酵粟米、椰奶或椰肉產品，以降低邦克列酸污染的風險。

▸方法2：如果需要將白木耳或黑木耳浸泡過夜，建議於冷藏下使用符合飲用水水質標準之潔淨水源浸泡，過程中應定時換水，以避免微生物滋生。

▸方法3：若發現食品有變質腐敗，或不確定其來源或安全性時，應避免食用。食材烹煮後，建議於2小時內食用完畢或儘速降溫保存。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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