食物中毒高峰期快到！醫揭保存食物10大原則　冬菇現1情況要快掉!

台灣寶林茶室食物中毒案延燒，台灣已故醫師林杰樑的學生團隊在他的Facebook中建議，遵守「保存食物10大原則」避免食物中毒。



台灣長庚醫院毒物實驗室在已故醫師林杰樑的Facebook專頁上提醒，根據台灣食藥署統計，每年的5～10月為食物中毒的高峰期，列出「保存食物10大原則」避免中毒、維護自身健康。

保存食物10大原則（按圖👇👇👇）

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1. 雪櫃具冷藏、冷凍功能但無殺菌功能，只是延緩食物長菌的時間，所以食物長期放雪櫃還是會腐敗。

2. 雪櫃只能放7成滿食物，才能通風、維持低溫，並提醒食物不要擋住出風口。

3. 食物的危險溫度為7～60°C，若要冰存的食物不需要放涼再放雪櫃，以手碰觸容器「覺得熱不燙手」，大約65°C左右即可放入雪櫃。

4. 當天煮的米飯沒吃完，可在熱的時候約65°C以保鮮盒盛裝封好放雪櫃冷凍，要吃時再加熱即可。

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5. 濕式的麵、米粉、河粉、粿條買回家立刻放冷藏，保存不要超過3天。

6. 乾貨要泡發前最好先用水沖洗一下，然後用乾淨的水泡不要超過4小時，或每4小時換水不要泡超過24小時，最好置放雪櫃泡發。泡發的水一旦產生黏液、軟爛就丟棄，泡發好的食材要趕快料理。

7. 發酵食物雖美味可口，但是在無法控制溫度、濕度的環境下，建議還是不要自製，以購買大廠牌、有檢驗過後較有保障。

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8. 食物若變味、變質、腐敗、發霉絕對不要入口。

9. 處理食物前務必確實洗手。

10. 生、熟食物必須分開處理，可以先處理熟食再處理生食。

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