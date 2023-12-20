紅蘿蔔好處｜研究:紅蘿蔔減糖尿癌症機率！防失智4好處冬天特別甜

紅蘿蔔雖然一年4季都有，但專家就指出，紅蘿蔔在秋季和冬季達至最高甜度，因為寒冷的條件導致它將儲存的澱粉轉化為醣類，作用是防止細胞中的水分結冰，因此紅蘿蔔在天冷時特別甜。最近，美國有研究發現，紅蘿蔔不但非常有益，還可能增強身心的抵抗力。



飲用紅蘿蔔汁有助於增強免疫系統並減少發炎。（網上圖片）

紅蘿蔔會增加抗炎細胞因子 減患糖尿病及癌症機率

本月美國Journal Nutrients雜誌上發表的一項研究發現，飲用紅蘿蔔汁有助於增強免疫系統並減少發炎。紅蘿蔔是β胡蘿蔔素的第一大來源，此營養素對我們的免疫系統有重要的作用。

南丹麥大學進行了一項研究，對象為14名20歲至55歲之間的健康參與者，對其攝取紅蘿蔔汁前和後的一小時，進行了血液檢測。研究報告發現，相比不攝取紅蘿蔔汁的人，攝取紅蘿蔔汁一小時後，紅蘿蔔中的生物活性化合物falcarinol和 falcarindiol，會影響促炎細胞因子和增加抗炎細胞因子，可以使患有糖尿病和癌症病人受益，因為這些疾病都與發炎有關。

原條紅蘿蔔進食，人們還會享受到纖維的好處。（網上圖片）

美國營養師：進食完整胡蘿紅蘿蔔更有益

美國冊營養師Ilana Muhlstein指出，胡蘿蔔是β胡蘿蔔素的第一大食物來源，β 胡蘿蔔素是維他命A的前身，對我們的免疫系統非常重要，可是把紅蘿蔔榨成果汁，蔬菜中的纖維會被去掉，如果原條進食，人們還會享受到纖維的好處。

她補充說，胡蘿蔔中的纖維可以充當益生元，有助於腸道健康和整體免疫力，而纖維也有利於血糖的控制，並有助於減少體內炎症的發生。

按圖看紅蘿蔔4大健康好處：

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紅蘿蔔4大健康好處

1）減緩認知功能退化

研究顯示，長期攝取β-胡蘿蔔素會滅緩認知功能退化，2007年的一篇研究報告表明，每2日攝取50mg的β-胡蘿蔔素，阻止了認知能力下降。

2）抵擋太陽保護皮膚

有研究也指出，因為其抗氧化的作用，β-胡蘿蔔素素能保護皮膚，及維持皮膚健康。

3）降低黃斑部病變機率

老年黃斑部病變 ，是現代人容易得到的疾病之一，會造成視覺扭曲，並影響視力。根據學者指出，攝取高劑量的β-胡蘿蔔素及維他命C、E、鋅和銅，能夠降低老年黃斑部病變的發病風險。

4）天然防癌功效

根據美國國家癌症研究所(National Cancer Institute ) 指出，β-胡蘿蔔素這類抗氧化物，能夠降低自由基對人體的損害，對抵抗癌症相當重要。

β-胡蘿蔔素這類抗氧化物，能夠降低自由基對人體的損害。（網上圖片）

β胡蘿蔔素的每日建議攝取量

攝取6微克（μg）的β-胡蘿蔔素，能轉換為1微克的維他命A。根據台灣衛福部國民健康署發布的國人膳食營養素參考攝取量，成年男性和女性，維他命A的每日建議攝取量，分別為600及500微克，相當於要攝取3600及3000微克的β胡蘿蔔素，而每100克紅蘿蔔含有8332微克β胡蘿蔔素，即進食30至40克紅蘿蔔即足夠每日所需。

參考資料：Fox News／康健知識庫