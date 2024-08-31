牛油果保存方法｜牛油果加速催熟靠紙袋？切開加1物延長保鮮1星期

根據研究發現，牛油果能助減肥、預防高血脂、高血壓、糖尿病、肥胖，並能保護心臟，是出了名的「超級食物」。



很多人買牛油果回家後急著吃，一切開後才發現根本還沒熟不能吃，只好丟進垃圾桶浪費了。「怎麼判斷這水果熟了沒？」台灣農糧署提醒，應該先認識「後熟型水果」。

加速催熟牛油果方法（按圖看清👇👇👇）

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據《植物療法研究》國際期刊刊載的「牛油果近期系統性回顧與統合分析」中指出，牛油果的降脂、抗高血壓、抗糖尿病、抗肥胖、抗血栓、抗動脈粥狀硬化和心臟保護作用已在多項研究中得到證實，而且還獲美國《時代》雜誌選為熱門健康話題食物，可是很多人還是不知該怎麼掌握牛油果的熟度。

因為大家都在說牛油果有多少健康益處，但也常常看到許多民眾在網路上哀號「買回來的牛油果都不會熟」，或是「牛油果看起來還很綠，過兩天卻爛掉了」，還有人抱怨買回來的牛油果總是苦苦的。台灣農糧署提醒，牛油果品種很多，要了解自己選購的品種是哪種，有些牛油果成熟會變黑，有些裡面都爛了表皮還是綠的，千萬不要只看表皮的顏色來判斷。

台灣7～9月的牛油果品種 這兩種「裝不熟」

台南農改場指出，台灣牛油果品種繁多，7月～9月的品種包括黑美人、加林一號、紅心圓、厚兒和秋可得等。其中「黑美人」、「加林一號」及「紅心圓」3品種完熟時，果皮顏色會由黃綠色分別轉成紫色、紫紅色或黑色；但是「厚兒」、「秋可得」兩品種完熟後，果皮仍呈綠色，讓人無法從外表判斷到底熟了沒有。

因此提醒民眾選購時可以從「果形」和「果肉軟硬程度」判斷成熟度，具彈性的果肉表示成熟度適中。未完全成熟的牛油果可以在室溫下放置數天，等到果肉變軟即可食用。切開後若沒吃完，可去籽並用保鮮膜密封冷藏，避免氧化變黑。長期保存可將果肉切塊冷凍。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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牛油果屬於後熟型水果

台灣農糧署表示，牛油果是後熟型水果，意即表示在採收時仍屬於青澀階段，採收後仍會自行產生乙烯持續熟成。熟成過程中，果實儲存的澱粉會分解成糖分為主的可溶性固形物，使澀味降低、果實軟化、轉色或產生芳香成分，讓水果吃起來更為香甜可口。除牛油果外，其他常見的後熟型水果包括香蕉、木瓜、釋迦、奇異果、桃子和杏子等。

加速催熟的方法

如果牛油果買回去好幾天，摸起來都還是硬硬的沒有熟，若想加速熟成，可將牛油果和蘋果一起放入紙袋或紙箱密封。蘋果會產生較多乙烯產生催熟作用，相反地，若不希望水果太快熟成，則要將蘋果和其他後熟型水果分開存放。不同水果催熟所需的天數不一樣，牛油果和釋迦需要放置較長時間，約4-7天，而木瓜、香蕉、芒果和熱情果則需要3-5天。實際放置時間還需考慮購買時的狀態，並觀察和觸摸外皮來綜合判斷。

台灣農糧署介紹常見後熟水果的置放天數

牛油果：4～5天

木瓜：2～3天

釋迦：7天

香蕉：3～5天

芒果：3～5天

熱情果：3～5天



切開牛油果的保鮮期

等待牛油果後熟往往要等很久，但一旦牛油果熟成卻很快就熟爛，尤其在炎熱的夏天顯得容易腐爛。美國廚師暨食譜網站「The Natural Nurturer」創辦人芭特勒（Taesha Butler）介紹，已經切開的牛油果，可以在切口已經露出的果肉上塗抹一些橄欖油或牛油果油，能在果肉及空氣間建立屏障，避免果肉暴露於空氣中，進而降低果肉變成褐色的速度。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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橄欖油能阻隔果肉和氧氣接觸

橄欖油保鮮的主要原理，在於橄欖油能在果肉表面形成一層膜，阻隔果肉和氧氣接觸；橄欖油也能鎖住牛油果的水分，讓牛油果較不會因為和氧氣作用而褐變。

抹上橄欖油後，最好再用保鮮膜包覆牛油果，將整顆牛油果放置於密封容器中，再連同容器一起放進冰箱裡，這種方式可以延長牛油果的保存時間，約比平常多出一周的時間。讓切開的牛油果維持新鮮的關鍵，在於減少接觸空氣的量，如此能維持顏色鮮綠及美味。

牛油果吃起來苦苦的？通常是沒熟就冰

如果是剛買回來的整顆牛油果，可以先放置在陰涼的廚房桌或流理台上，直到牛油果完全熟成再放入冰箱保存。冷藏能延長牛油果的保鮮期，但前提是要先完全熟成，如果未完熟就冰起來，冷空氣會完全阻止熟成過程，可能導致牛油果吃起來苦苦的。

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