開胃食物｜網民熱議8大開胃食物　榜首「夏天的救贖」第2意想不到

夏天1年比1年炎熱，悶熱的天氣也讓許多人食慾不振，即使餐桌上有滿滿佳餚，卻提不起勁動筷享用。那麼，到底要如何消除暑氣、提振胃口呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「開胃食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的開胃食物排行。

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檸檬入菜酸甜清爽無負擔 製成飲料也可刺激食慾

觀察近3個月內網友針對「開胃食物」相關話題的討論，可以發現「檸檬」是許多網友的開胃首選。酸酸的檸檬能讓唾液分泌更加旺盛，更能讓料理爽口無負擔，有網友就表示自己本身不挑食，但到了夏天還是經常熱到沒胃口，只能依靠便利商店冷麵來提振食慾，並推薦「檸檬橄欖油冷意粉」，說道「醬汁神好吃，清清爽爽的，會讓你一口一口停不下來」，直呼是「夏天的救贖」。

檸檬相關飲品也被不少人認為可以刺激食慾，有網友評價道「檸檬原汁酸酸甜甜的很開胃」、「輕檸烏龍真的很適合夏天喝耶」，如果熱到沒胃口時，不妨參考看看！

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芝士搭辣椒意外開胃！ 網推：鹹辣滋味很過癮

濃郁又滑順的「芝士」也擄獲了不少網友的心，芝士的鮮味能刺激消化液分泌、進而促進食慾，因此有許多人將芝士製作成開胃菜。有網友便分享自己的開胃秘密武器，提到「胃口不佳，不妨試試芝士簡單搭配生火腿」，再淋上一些橄欖油、意式香料，免開火就能享用美味料理；另外，「芝士」與「辣椒」的搭配也讓人愛不釋手，引來部分網友稱讚道「（芝士辣醬）吃起來鹹辣過癮」，芝士的奶香能很好地中和辛辣味，不論是搭配薯條、肉類，甚至包在飯糰內都是百搭的選項。

說到夏天，便不能不提到鮮香甜口的「芒果」。隨著芒果季的到來，許多民眾喜歡吃芒果冰消暑，看著海量的芒果堆在雪花冰上，讓網友直呼滿足；許多餐廳也會以水果入菜，將芒果、鳳梨做成醬汁，搭配肉類主食或沙律，不僅開胃也讓口感層次更豐富。

豆蔻可提高食慾？最新研究為你解答 （按圖👇👇👇）

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你喜歡的開胃食物有上榜嗎？若你總覺得在夏天食慾不振，不妨參考看看網友們推薦的這些開胃食物，讓潮濕悶熱不再影響你享用美食！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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