糖尿水果｜每餐吃1水果血糖飆1.5倍！芒果比蕉低糖 進食必守5原則

夏季水果豐盛，但糖尿病友可要特別小心！早前有50歲糖友因誤解而血糖飆升1.5倍，讓我們一起來了解這個令人驚訝的案例，並學習如何明智選擇水果。



這位患者誤信網絡資訊，認為香蕉比芒果含糖量低，因此在每餐飯後都食用一根香蕉作為點心。（Canva）

誤解導致血糖失控

台灣「初日診所」減重專科暨新陳代謝專科周建安醫生分享了一個令人警醒的病例：

一位50歲男性糖尿病患者原本血糖控制穩定。但在三個月後的回診中，他的糖化血色素竟突然飆升至7.5。原來，這位患者誤信網絡資訊，認為香蕉比芒果含糖量低，因此在每餐飯後都食用一根香蕉作為點心。

周醫生忍不住說：「真的不要再誤會芒果了！」

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香蕉vs芒果：哪個更適合糖友？

周醫生解釋道，比較這兩種水果：

• 糖分含量：香蕉實際上比芒果更高

• 升糖指數（GI值）：香蕉為51，高於芒果的41。GI值越高，血糖上升速度越快

• 膳食纖維：芒果含有較多纖維，有助減緩糖分吸收

• 特殊成分：芒果中的「芒果苷」具有抗發炎與降血壓的特性



糖友如何安全享用水果？

雖然芒果相對較佳，但糖尿病友仍需謹慎：

• 選擇適當品種：建議食用「愛文芒果」

• 控制份量：一次半顆中型愛文芒果，每天不超過2份

• 搭配其他食物：配合纖維與蛋白質，可降低血糖波動

• 選擇正確時機：白天優於晚間，飯後勝於飯前

• 分散攝取：建議將2份水果分散在三餐餐後食用



享受美味水果同時，別忘了關注健康。糖尿病友應諮詢醫生或營養師，制定適合自己的飲食計劃。

記住，健康飲食不僅能滿足口腹之慾，更是維持生活品質的關鍵。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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