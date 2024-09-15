植物肉營養｜植物肉健康又環保取決2大關鍵　必守1高2低飲食原則

在全球氣候變遷的挑戰日益嚴峻之際，減少全球暖化速度已成為我們共同的目標。



隨著植物肉的興起，不僅成為素食族群及環保擁護者的喜愛，也因對植物肉認識的增加，健康和環保的雙重好處吸引了越來越多的消費者和供應商的關注。

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「植物肉」不涉及牲畜 減少溫室氣體及全球暖化

台灣奇美醫院營養科小組長王逸婷指出，傳統畜牧業（特別是牛）是主要的溫室氣體排放源之一。牲畜在消化過程中會產生大量的甲烷，這種氣體的溫室效應比二氧化碳更為強烈，加劇了全球暖化的問題。

相比之下，植物肉的生產過程不涉及牲畜，從而有效地減少了溫室氣體的排放。植物肉的製作過程能夠高效轉換資源，具有較短的能源使用周期，有助於降低碳足跡，從而緩解全球暖化。

植物肉須留意鈉含量 選擇微量營養素強化及高纖維

植物肉（又稱未來肉），相比傳統素肉，其主成分有所不同。台灣傳統素肉主要由黃豆豆粕萃取的大豆蛋白製成，豆味較重，不如真正的肉類。而在歐美，素肉的蛋白質來源改為豌豆蛋白、小麥蛋白等，並加入薯仔澱粉及植物油以增添口感，甚至添加紅菜頭調整顏色，不僅外觀接近真實肉類，讓消費者更容易接受，更增加植化素及礦物質等營養補充。

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王逸婷說明，植物肉是否絕對健康，取決於其製作過程中添加的調味料和賦形劑。市面上的植物肉為了增添風味吸引消費者，往往會添加過多調味料和食品添加劑（甲基纖維素、二氧化矽等），雖然挑選植物性食材保留了較多的營養素，但某些產品可能含有過多的鹽分（鈉含量），高鈉飲食將導致血壓升高，不利於高血壓及腎臟病病友。因此，選擇植物肉時應仔細閱讀營養標示，選擇鈉含量較低的產品，並參考台灣「國人膳食營養素參考攝取量」第八版，建議每日鈉攝取量控制在2,300毫克以內。

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中秋健康烤肉 遵守一高二低原則顧健康

王逸婷同時呼籲，中秋烤肉時，應遵循一高二低原則「高纖、低糖、低脂」，不僅能促進腸道蠕動緩解便秘，還有助於血糖控制，讓更多家庭在中秋團圓時刻更加安心。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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