自製果醋健康啲？1原因食後噁心喘氣險洗腎！血糖控制差也累事

近年來健康意識抬頭，許多人開始DIY食品，不過，若做不好反而更傷身！



台灣一名女子為了健康自製果醋，並送一罐給母親食用，未料母親吃完後，竟出現噁心、喘不過氣等症狀，緊急送醫才發現是「代謝性酸中毒」，險些要洗腎治療。

保存食物10大原則（按圖👇👇👇）

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台灣營養師張家榕在《醫師好辣》節目中表示，該女子認為市售果醋經常含大量糖分或是以化學調和製成，因此決定自行來釀造，認為自製果醋含有酵素且更健康，因此一次製作了大量果罐，並帶一罐果醋給她的母親，沒想到母親喝完一陣子後，出現反胃、噁心及喘不過氣來等症狀，緊急送醫，檢查發現是「代謝性酸中毒」，因其腎臟功能不佳，導致體內酸性物質無法被代謝，險些需要洗腎治療。

人體若吃進較多微生物、果醋又帶酸性，功能不佳的腎臟無法代謝這些性性物質，就可能引發「代謝性酸中毒」。（Unsplash@Towfiqu barbhuiya）

張家榕說明，「代謝性酸中毒」是指，當身體無法維持正常的酸鹼值，導致體內酸性物質累積，就會造成代謝性酸中毒，例如腎臟出問題時，無法排出多餘的酸累積在體內便造成酸中毒，她接著表示，事後詢問後得知，女子的母親原本就血糖控制不佳，導致腎功能也較差。

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另外，該女子釀造果醋的過程中或使用的器具可能不夠乾淨，導致細菌滋生，張家榕表示，人體若吃進較多微生物、果醋又帶酸性，功能不佳的腎臟無法代謝這些性性物質，就可能引發「代謝性酸中毒」，為此，她也提醒，雖然天然手作食品有其優點，但若未注意細節，反而可能對健康造成傷害。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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