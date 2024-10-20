食道癌飲食｜專家警告：打邊爐吃豆腐喝3款飲品　恐致吐血食道癌

除了抽煙、喝酒、吃檳榔容易罹患食道癌之外，台灣「無毒教母」譚敦慈指出，愛吃燙的食物也會增加罹癌風險，尤其在吃麻辣火鍋時，若食道已經先被豆腐、鴨血等配料燙到後，再喝汽水、酸梅湯等飲料，得到食道癌的機率就會變高。



台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《健康晚點名》節目中提到，根據統計，罹患食道癌的人有9成都是男性，只有1成是女性，因為男性抽煙、喝酒、吃檳榔的人數比是女性的5倍，因此更容易得食道癌。

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譚敦慈指出，台灣人喜歡叫人「趁熱吃」，不過大於65°C的熱湯、熱茶、熱咖啡被認定為2A致癌物，對食道造成不小的傷害，還有高機率致癌風險。

譚敦慈表示，隨著氣候邁入冬季，台灣人開始吃會常吃火鍋、麻辣鍋等食物，不過要特別小心的是，像是豆腐、鴨血或包餡的丸子，許多人吃這些會爆漿的食物，感覺到燙之後馬上喝可樂、汽水或酸梅湯等飲料，會讓食道受傷更嚴重，很容易吐血，得到食道癌的機率變高。

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事實上，台灣59歲資深女藝人方文琳日前曝光自己罹患「食道癌」的消息，她也透露，自己睡前都會喝一小杯高粱，並且喜歡喝熱湯。對此，台灣北投健康管理醫院副院長梁程超就指出，食道癌的發生原因為抽煙、喝酒、嚼檳榔所引起，或者偏愛吃過燙飲食（溫度超過65度）、愛吃醃漬物、食道曾經接觸腐蝕性或放射性傷害，肥胖也會增加罹患食道癌的風險。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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