慢性發炎｜瞓極仍疲累可能慢性發炎！養出抗炎體質5招吃南瓜藍莓

明明有睡卻還是感到異常疲勞嗎？或是常會感覺身體不舒服，但找不出明確病因？有可能是身體一直處在亞健康狀態，慢性發炎而不知。



慢性發炎常為疾病成因

在很多疾病中，如動脈硬化、腫瘤、身體衰老等，「發炎」都扮演了相當重要的因素，不少慢性病也跟發炎有關。以腫瘤為例，發炎可能會產生過多的自由基並損害DNA ，如果身體修復的不好，就可能會使 DNA 產生癌變，導致腫瘤的發生。

對抗身體慢性發炎5要點（按圖了解👇👇👇）

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對抗身體慢性發炎5要點

如果把身體容忍發炎的程度形容成一個垃圾桶，若平常就裝滿垃圾，那麼隨便丟一點東西進去，垃圾桶便會爆開，也很容易因為某種特定藥物或環境影響，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，導致發炎反應大爆發。因此，建議要定期清理垃圾桶，使身體有足夠的空間容忍發炎反應的發生。

在日常生活中有幾項可執行的原則，幫助提高身體對發炎的容忍值：

1. 小心飲食危害：

飲食容易造成多種發炎反應。應注意少煙燻、燒烤、油炸等產生大量自由基的料理方式，也應盡量減少精緻、加工食品、小麥製品。

2. 注意環境污染：

空污可能是隱性發炎因子，除了可以用空氣清淨機改善空氣品質外，外出活動時也要注意 PM2.5濃度是否過高。

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3. 減少壓力：

壓力會釋放壓力荷爾蒙影響免疫系統，使我們更容易生病、感染，間接或直接地影響身體的運作。

4. 增加抗發炎能力：

可多攝取抗氧化食物，如藍莓、提子籽、南瓜等食物。

5. 充足睡眠、足夠的運動量：

可減少慢性發炎反應帶來的危害，並增加自身抗發炎的能力。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

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不過度追求身體零發炎

身體不可能完全沒有發炎的狀況，如果免疫系統完全處在溫室，遇到問題時便容易產生異常反應，反被免疫風暴摧毀，因此不需要追求「零發炎」，而是要增加自己忍受發炎的耐受度。

另外，也應該信賴自身的免疫系統，多數情況下，身體的免疫系統會處理掉大多數的問題。所以只要適時清空發炎反應垃圾桶，維持良好的生活習慣，便能確保免疫系統正常運作，培養強大抗發炎能力的身體。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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