朱古力好處丨研究證朱古力助增記憶提升說話能力　每日宜吃多少？

朱古力對人體好處的研究很熱門，台灣腎臟科江守山醫師在其Facebook上談到，對老年人的好處已有文獻與實證，對年輕人來說，亦能提升專注力！這一說法可提供近期想要金榜題名的考生們，增添助攻神器之參考。



面對考試，考生們要耐得住在溽暑中苦讀，不妨在食物上拉自己一把，採購一些可可含量高達70%之「黑」朱古力，適量吃一點，分數有機會多一點。

吃朱古力能護腦？（按圖看清👇👇👇）

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吃朱古力對照不吃朱古力者 更專注

台灣江守山醫師指出，朱古力不只好吃也顧腦，一份來自意大利Laquila大學的研究者發表在2017年營養學前線的研究，證實可可和朱古力裡面的多酚可以增加大腦血流，改善海馬迴功能。每天都吃朱古力者對照不吃者，證實在語言的流暢度、記憶力、處理數字的能力跟注意力程度更優化。而朱古力對年紀大的人影響很明顯，江守山說，即使年輕健康的人在考試的時候，朱古力還是可以改善考生的表現。

5種吃黑朱古力需要忌口的人（按圖看清👇👇👇）

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英國大學近期研究又證實 提高認知表現

市售朱古力百百種，產地從歐洲到南美洲都有，選擇十分豐富。根據最新於今（2024）年《自然精神健康》（Nature Mental Health）發表英國沃里克大學（University of Warwick）的研究發現，黑朱古力中的黃烷醇通過其抗氧化和抗炎特性，有助於提高認知表現和大腦功能。而黑朱古力中含有可可鹼和苯乙胺等化合物則具有提升情緒的效果。這些化合物能促進內啡肽和血清素的生成，也與情緒改善和幸福感相關​。

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朱古力要吃對 可可含量是重點

不過，該研究特別強調，「適量攝取」低脂低糖的黑朱古力才有助益。建議每天攝取28～56公克可可含量至少70%的黑朱古力。不過長期如此攝取可可容易衍生肥胖問題，想嘗試者還是先請教營養師或醫療人員較適當。

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