關節痛紓緩｜天氣凍膝頭痛？營養師推6種食物三文魚忌1煮法損營養

天氣變得濕冷或變天，膝蓋關節就會痠痛不舒服，台灣營養師李婉萍分享，透過飲食做好日常保養，如多攝取豐富的魚類、十字花科蔬菜、香料、綠茶等。



十字花科菜被認為能抵抗慢性發炎，預防或改善骨性關節炎。（Canva）

李婉萍在Facebook專頁「李婉萍營養師」發文表示，除了按照醫囑服用藥物來減輕關節僵硬和疼痛之外，透過均衡、以天然食材為主的飲食，並攝取具有抗炎特性的食物，也能達到保養關節、抑制發炎的目的。

天氣變日子，多吃以下6款食物可改善關節健康：（按圖了解）



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助關節健康6食物

油脂豐富的魚類

Omega-3脂肪酸已被證明能有效對抗發炎，在改善類風濕性關節炎方面也有作用，包含三文魚、吞拿魚、鯖魚、秋刀魚、沙甸魚等都有較豐富的含量。但不建議採油炸方式烹調，以免Omega-3脂肪酸因高溫遭到破壞。

十字花科蔬菜

其所含有的天然異硫氰酸酯「蘿蔔硫素」，被認為能抵抗慢性發炎，預防或改善骨性關節炎（退化性關節炎），代表食物有椰菜、椰菜花、西花蘭、芥蘭、白菜、白蘿蔔。

香料

某些用來為料理增加風味的香草或辛香料，當中的活性成分也有抗發炎或緩解炎症反應的效果，例如薑、大蒜、薑黃、黑胡椒、迷迭香、辣椒。

綠茶

由於是以未發酵的茶葉製成，因此含有豐富的多酚，抗炎功效主要來自於其多酚化合物中的兒茶素EGCG，也有研究發現可能會對軟骨和骨骼形成保護作用。

紅石榴

研究表明石榴含有具抗氧化和抗發炎活性的多酚化合物，因此能減少關節的腫脹和疼痛等症狀，並抑制炎症反應，達到緩解類風濕性關節炎的效果。

特級冷壓初榨橄欖油

其特有的天然酚類化合物oleocanthal，經研究證實具有非常重要的抗炎和防止關節損傷的特性，有助減輕關節炎患者的疼痛和發炎症狀。同時，文獻亦提到要降低類風濕性關節炎風險，日常飲食減少紅肉的攝取也是重點。

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