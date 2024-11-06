精緻澱粉大平反！營養師揭4大進食好時機　不怕胖減腸道刺激！

平常大家都說要避免吃太多「精緻澱粉」，否則可能會變胖。



不過，台灣營養師彭逸珊表示，其實精緻澱粉並不如大家想像中那麼可怕，並指出有「4個時機」其實很適合吃，像是身體虛弱、腸胃敏感、剛運動完以及要做大腸鏡檢查以前，她直言「精緻澱粉會是你的好朋友」。

相關文章：大腸癌｜營養師盤點8惡魔食物易致癌 6招抗癌、防癌必吃8食物👇👇👇

+ 4

台灣營養師彭逸珊在Facebook發文表示，雖然平常都說要多攝取「未精緻澱粉」，因其中的膳食纖維有助於延緩血糖上升，含有的維生素、礦物質也比精緻澱粉更加豐富，但精緻澱粉仍有它的優勢，如白吐司、白飯、清粥等。若是在運動後吃澱粉更不需要感到罪惡，因為身體會傾向回補肝醣而非脂肪儲存，但輕度或中度運動仍會有差別。

若是在運動後吃澱粉更不需要感到罪惡，因為身體會傾向回補肝醣而非脂肪儲存，但輕度或中度運動仍會有差別。（資料圖片）

相關文章：減肥｜1個穴位抑制食慾！嚼香口膠藍色餐盤醫師教5招降食慾助減重👇👇👇

+ 3

為此，彭逸珊盤點出以下「4個適合吃精緻澱粉」的時機給大家參考：

1. 身體虛弱時：例如在經歷手術後或大病初癒時，身體在承受巨大壓力時消化機能會下降，這時吃精緻澱粉較合適。

2. 腸胃敏感時：腸胃炎、拉肚子時因消化道非常敏感，而食用精緻澱粉可以降低腸胃道的刺激。

3. 運動後：運動後吃澱粉可幫助運動中流失的肝醣回補，相對不用擔心脂肪儲存。

4. 大腸鏡檢查前：鏡檢前需要清空腸道，簡單的精緻澱粉可以大幅降低殘渣。



相關文章：長壽飲食｜每天5色蔬果至少3色！營養師抗老助防癌貼士愈多色愈好👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

英少女只靠薯條、洋芋片過活...在家跌倒送醫 12歲遭診斷「失明」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

