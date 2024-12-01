失眠原因｜營養師推3款助眠食物合桃都有份！秋冬轉季睡眠差4原因

天氣漸漸變冷，秋冬換季除了衣服要換成長袖、長褲等保暖衣物外，許多民眾也會將厚棉被拿出來，希望晚上睡覺能有個溫暖的好眠，不過有些民眾在換季時卻常遇到睡不好的情況。



為什麼換季容易影響睡眠？民眾又該如何改善秋冬換季睡不好的問題呢？台灣營養師張語希一一解答！

想一覺好眠，飲前不妨飲用這些飲品：（按圖👇👇👇）

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為什麼換季容易影響睡眠？ 主要與4原因有關

每到換季，許多民眾就會出現睡不好的問題，晚上難以入睡或是半夜醒來、睡得斷斷續續，睡眠品質不佳也影響到隔天精神，讓人相當困擾。台灣營養師張語希表示，換季時睡眠容易受到影響，主要與以下4個原因有關：

- 季節交替時，氣溫忽冷忽熱，這對身體來說是一種挑戰，生理時鐘也需要重新調整。

- 天氣變化可能會影響自律神經系統，導致情緒波動增加，進而影響睡眠。

- 秋冬白天日照時間變短，可能會影響褪黑激素分泌，進一步干擾入睡時間和睡眠深度。

- 壓力、過敏反應、感冒等問題，也常會導致入睡困難、影響睡眠品質。



7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

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3好眠食物幫助改善 加上規律作息可提升睡眠品質

如果長期睡眠品質不佳，不只會影響到隔天的精神、注意力，更會進一步影響到工作、生活。此外，台灣營養師張語希提到，長期睡不好覺，還有可能出現焦慮、易怒等情緒表現，或是免疫系統變弱、容易感冒等身體不良反應，也有可能會影響內分泌系統，造成暴飲暴食、體重上升等。

若要改善換季睡不好的問題，飲食事實上也能提供幫助。台灣營養師張語希建議，民眾在換季時可以吃以下3種好眠食物，幫助生理時鐘校正回歸：

- 香蕉：富含鉀、鎂，有助於肌肉放鬆、減少夜間抽筋，讓民眾可以睡得更沉。

- 核桃：含有天然的褪黑激素，可以幫助身體調整睡眠周期、提升睡眠深度。

- 燕麥：富含胺基酸、維他命B雜，有助於穩定神經系統並讓身體更容易放鬆。



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而除了飲食調整外，若要解決換季期間的睡眠困擾，也需要有規律的作息，另外睡前也要記得別吃太飽、別大量運動，或是喝咖啡、濃茶等刺激的物質，因為這些都有可能會影響到睡眠。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

