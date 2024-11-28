秋季飲食丨網友熱議滋陰潤燥8食材　蜂蜜包尾！榜首生吃煲湯都得

進入秋季，天氣轉涼，容易讓人感到口鼻乾燥、皮膚緊繃，而為了避免這些不適，並為即將到來的寒冬提前做好準備，現在正是調理身體、補充營養的最佳時機！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「秋季食補」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大秋季進補食材。

網友熱議的8大秋季進補食材（點擊下圖看清👇👇👇）

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山藥營養價值高 補脾養胃、益肺固腎

觀察近1年內網友針對「秋季食補」相關話題的討論，發現「山藥」是最受青睞的秋季進補食材之一，有中醫師便表示「山藥具有補脾養胃、益肺固腎的作用，特別適合秋季養生」，指出其富含多種胺基酸、蛋白質及礦物質，營養價值極高。

山藥香氣濃厚，不僅適合生食，煎、炒或煮成湯也都很適合，引來網友分享「冷食芥末山藥絲」和「山藥排骨湯」等美味料理，表示自己非常喜歡；也有網友將山藥結合其他營養食材，烹飪出「山藥枸杞鮮蝦蒸肉餅」、「麻油煎山藥餅」及「山藥炒雲耳」等創意菜色，不僅風味多變又能顧胃養生。

山藥3種健康功效（按圖👇👇👇）

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秋季口乾皮膚癢 多吃蘋果可生津止渴

常見的水果「蘋果」也是秋季進補的熱門選擇之一！蘋果含有β-胡蘿蔔素與維他命C等豐富營養，且有「生津止渴」的功效，可以潤肺止咳，對於每逢乾燥的秋天就會因支氣管敏感而開始慢性咳嗽的民眾格外有益，也能改善口乾及皮膚乾癢的問題。另外，蘋果也能入湯製作為「玉竹百合蘋果湯」、「蘋果水梨瘦肉湯」及「蘋果海帶湯」等營養湯品，是秋日滋陰潤燥的理想食材。

口感鬆軟的「南瓜」同樣為網友熱議的秋季養生食材，其富含β-胡蘿蔔素、維他命A和維他命B雜等營養素，有助於提高人體免疫力；南瓜的烹調方法也相當多元，不少網友便分享南瓜的料理食譜，結合海鮮、雞肉及香菇等不同食材，端出「南瓜海鮮沙律」、「南瓜燒雞」及「南瓜菇菇甘露煮」等菜色，兼顧健康與美味。

4種中藥茶飲安神、幫助睡眠（點擊下圖看清！👇👇👇）

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你在秋天時也容易感覺口鼻皮膚乾燥，常倦怠生病嗎？不妨嘗試以上網友熱議的秋季進補食材，滋陰潤燥，提升自身免疫力！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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