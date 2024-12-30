痛風飲食｜維他命C助降尿酸防痛風！高尿酸嚴重需洗腎少吃6類食物

近年來「痛風餐」成為熱門話題，豪華食材令人垂涎，但對尿酸偏高的人來說卻是避之唯恐不及。根據台灣國家衛生研究院的調查，台灣30歲以上男性痛風的盛行率約為3.3%，比歐美和日本等先進國家還高，嚴重者甚至可能面臨洗腎風險。



控制飲食可降低痛風風險

許多人在檢查報告中看到尿酸過高時，常說：「可是我不會痛啊！」事實上，即使罹患高尿酸血症，也未必一定會發生痛風。但尿酸值的高低與痛風的發生率密切相關，長期高尿酸還可能傷害腎臟和心血管健康。

▼4食物遠離痛風（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：痛風食物｜中和尿酸消腫低嘌呤 芹菜粟米營養師推4種食物防痛風

因此，若有遺傳體質或檢查結果異常，應減少以下食物的攝取：

肉類、海鮮與內臟

這些食物含有較高的腺嘌呤和次黃嘌呤，容易在體內產生大量尿酸。尤其紅肉的普林含量更高，頻繁攝取可能增加痛風風險。

湯品與肉汁

反覆烹煮的湯汁（如滷汁或火鍋湯底）普林含量偏高，建議少喝。

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：痛風｜多喝水助尿酸加速排出？一文看清痛風常見症狀、發作部位

手搖飲料

手搖飲料常含有果糖糖漿，果糖在肝臟代謝時會促進尿酸生成，可能是台灣痛風盛行率較高的原因之一。

預防痛風營養素（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：痛風｜對抗痛風吃維他命C！1水果含量奪冠糖分碳水均低附挑選貼士

維他命C助降尿酸值

維他命C，又稱抗壞血酸，是人體無法自行合成的抗氧化劑。研究發現，每天補充500毫克維他命C有助於降低血中尿酸，促進腎臟代謝，減少尿酸在關節中的沉澱。不過，由於相關研究時間較短，仍需更多長期研究來驗證其效果。

延伸閱讀：

滴雞精真的能補身體？營養師揭「關鍵營養」才有效

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

