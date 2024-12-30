痛風飲食｜維他命C助降尿酸防痛風！高尿酸嚴重需洗腎少吃6類食物
撰文：Heho健康
出版：更新：
近年來「痛風餐」成為熱門話題，豪華食材令人垂涎，但對尿酸偏高的人來說卻是避之唯恐不及。根據台灣國家衛生研究院的調查，台灣30歲以上男性痛風的盛行率約為3.3%，比歐美和日本等先進國家還高，嚴重者甚至可能面臨洗腎風險。
控制飲食可降低痛風風險
許多人在檢查報告中看到尿酸過高時，常說：「可是我不會痛啊！」事實上，即使罹患高尿酸血症，也未必一定會發生痛風。但尿酸值的高低與痛風的發生率密切相關，長期高尿酸還可能傷害腎臟和心血管健康。
▼4食物遠離痛風（按圖👇👇👇）
+5
相關文章：痛風食物｜中和尿酸消腫低嘌呤 芹菜粟米營養師推4種食物防痛風
因此，若有遺傳體質或檢查結果異常，應減少以下食物的攝取：
肉類、海鮮與內臟
這些食物含有較高的腺嘌呤和次黃嘌呤，容易在體內產生大量尿酸。尤其紅肉的普林含量更高，頻繁攝取可能增加痛風風險。
湯品與肉汁
反覆烹煮的湯汁（如滷汁或火鍋湯底）普林含量偏高，建議少喝。
痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）
+8
相關文章：痛風｜多喝水助尿酸加速排出？一文看清痛風常見症狀、發作部位
手搖飲料
手搖飲料常含有果糖糖漿，果糖在肝臟代謝時會促進尿酸生成，可能是台灣痛風盛行率較高的原因之一。
預防痛風營養素（點擊下圖看清👇👇👇）
+4
相關文章：痛風｜對抗痛風吃維他命C！1水果含量奪冠糖分碳水均低附挑選貼士
維他命C助降尿酸值
維他命C，又稱抗壞血酸，是人體無法自行合成的抗氧化劑。研究發現，每天補充500毫克維他命C有助於降低血中尿酸，促進腎臟代謝，減少尿酸在關節中的沉澱。不過，由於相關研究時間較短，仍需更多長期研究來驗證其效果。
痛風飲食｜33歲男手指腳趾長異物流白砂證痛風石！醫揭中招6原因護腎飲食｜吃太甜更傷腎 男生常喝1物痛風腎衰竭！護腎飲食3多3少痛風原因｜夏天身體易缺水恐致痛風糖尿！醫揭喝水不足小心4疾病痛風陷阱丨營養師列8類痛風地雷食物魚牛！日喝1款飲品增7成風險香檬營養｜降三高減痛風腦退化8好處 香檬≠青檸 更可調節憂鬱？痛風｜減肥太快痛風加劇？6款高嘌呤食品少吃為妙 宜用1款油烹煮普洱功效｜研究發現普洱茶降尿酸預防痛風 更可減緩發炎增加益菌
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」