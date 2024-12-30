冬天飲食｜冬天如何吃不胖？中醫教飲食3原則 洋蔥薑黃促血氣運行

隨著氣溫驟降，不只感到寒冷，肚子也會餓得更快。中醫師建議，想要在冬天吃不胖，飲食建議以足量蛋白質搭配少量優質脂質，高纖低GI飲食及善用辛味食材，協助保持身體產熱效率，維持身材不發胖。



當身體感受寒冷時，生理機制上也會誘發飢餓感，發出訊號給腦部中樞補充熱量。針對冬天的飲食技巧，台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕建議要以「足量蛋白質搭配少量優質脂質」、「高纖低GI飲食」、「善用辛味食材」為3大原則。

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維持體重最重要的關鍵是掌握醣類、脂質、蛋白質三大營養素的比例。賴睿昕說明，蛋白質消化時間長、相對含熱量少，提高蛋白質比例可有效抑制飢餓感，維持生活必須熱量，建議適度輔助少量優質油脂，如堅果類的核桃、腰果、杏仁等，而蛋白質的部分，可選擇羊肉、牛肉。

新陳代謝速率的維持，需同時注意排泄機能、避免高GI飲食。賴睿昕建議選擇高纖低GI飲食，除了含有豐富的膳食纖維，還能增加腸胃蠕動，可溶性纖維還能減少壞膽固醇的合成，代表食物有燕麥、糙米、五穀混搭、薏苡仁、番薯、高纖蔬菜等。

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另外，賴睿昕提到，辛味食物能推動氣血行走速率，改善循環，包括 薑、蒜、洋蔥、辣椒、九層塔、韭菜、月桂葉等。中藥材則有桂枝、肉桂、小茴香、八角、丁香、花椒、荳蔻、胡椒、高良薑、薑黃等。

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除了正確飲食方式外，足量運動與充足睡眠更是提升代謝的必要條件，充足睡眠有助於促進燃脂，且規律的作息有助於穩定瘦體素分泌，避免暴飲暴食，足量運動除了可透過有氧運動，幫助燃燒熱能，透過運動增加肌肉含量，也能有效加速熱量使用。

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