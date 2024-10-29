抗衰老飲食｜護心助防癌抗老化醫推必吃5類食物　莓果減細胞損傷

現代人生活壓力大，外加環境污染，讓身體承受更大氧化壓力。



醫師指出，想要抗老化、抗癌症，可以多吃莓果類、黑朱古力、綠色蔬菜、番茄及大蒜，不過適量攝取是關鍵，過量反而可能對身體造成負擔。

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要抗老化、抗癌症，透過飲食補充抗氧化劑就是最簡單最自然的方式！台灣新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁發文整理5類必吃抗氧化食物，不僅能對抗自由基，還能維持年輕健康的肌膚、保護心血管，甚至是預防癌症。

1. 莓果類：藍莓、士多啤梨、蔓愈莓等含有豐富的花青素，能有效減少細胞損傷。

2. 黑朱古力：高含量的可可富含多酚，有助於降低血壓、改善心血管健康。

3. 綠色蔬菜：菠菜、羽衣甘藍等是維他命C和E的天然來源，增強免疫力。

4. 番茄：含有茄紅素，特別有助於預防皮膚老化與降低癌症風險。

5. 大蒜：內含硫化物，對抗炎症、增強免疫力，還有助於預防心血管疾病。



吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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不同食物的抗氧化物質種類不同，愈多樣化的食物愈能提供全方位保護，張瑜芹提醒，千萬別因為黑朱古力好吃又能抗氧化就一直吃，反而會破壞營養均衡的原則，抗氧化雖好，但適量攝取是關鍵，過量反而可能對身體造成負擔。另外，抗氧化物質存在於新鮮、未加工的食物中，少吃加工食品才能發揮最佳效果。

女性變美6飲品（按圖看清👇👇👇）

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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