腸胃炎｜男狂吃30隻燒生蠔肚屙30次急性腎衰竭！醫揭5類食物高危

台灣一名20多歲男子狂吃30多顆烤生蠔，飯後肚子劇烈，接著開始狂拉肚子30次，虛弱到站不起來叫救護車送醫，診斷為細菌性腸胃炎，且患者已敗血性休克、急性腎衰竭，住院治療超過1周才康復。



台灣肝膽腸胃科醫師葉秉威在《醫師好辣》節目中透露，該名男子在吃完30多顆烤生蠔後，返家1個小時內就腹瀉4、5次，且持續拉了好幾個小時，送醫時醫師在急診一看，就判斷是細菌性腸胃炎，推測患者是吃進不潔的食物，或於烹煮過程中未充分煮熟，或是生菌數過量所導致。

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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葉秉威表示，男子當時呈現敗血性休克，以及急性腎衰竭的狀態，當下立即給予抗生素、點滴，再加入升壓藥控制病情，最後住院超過1周才治癒。

歲末年終大吃大喝通常會引發肚子不舒服，會出現腹脹、噁心想吐的症狀，葉秉威建議民眾，不要吃太飽，6、7分飽就已足夠，盡量不要食用太油膩的食物，容易使胃部蠕動變慢，造成腸胃不適症狀。

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對於，攝取熱量過高的食物容易引發肥胖，葉秉威則建議，減少攝取精緻澱粉、精緻碳水類，盡量以原型食物為主；此外，吃飯順序也很重要，建議先吃菜、再吃肉，最後再吃澱粉，這樣才能吃得飽，又不會因熱量過剩而變胖。

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台灣食藥署也曾提醒，台灣人飲食習慣趨於國際化，經常食用生菜沙律、生食海鮮（如生蠔、魚生片、三文魚卵及涼拌生蝦等）、蛋黃醬、提拉米蘇及溏心蛋，甚至在白飯上搭配生蛋黃等等，為了追求口感而忽略生食之風險。

一般在潮濕炎熱的環境下，食品致病菌如腸炎弧菌、沙門氏桿菌等容易叢生，倘若生食或未徹底加熱後食用，就可能發生食品中毒，而出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。

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