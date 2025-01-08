牛蒡營養｜富含17種胺基酸 助快速自癒增免疫力！必學牛蒡茶做法

撰文：健康2.0
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日本人是長壽的民族，這跟其日常生活中的飲食有很大的關係，常吃納豆、味增，豆類發酵後的優質蛋白，還有牛蒡小菜與茶飲。現代的研究顯示，這些都是維持健康的重要因素。

牛蒡富含17種胺基酸

台灣中醫師王又指出，「牛蒡」為菊科牛蒡屬植物，又名東洋參、白肌人參、台灣大力參，其還含17種胺基酸，其中具有7種人體無法自行合成的必需胺基酸，相當適合用來補充恢復體力。

牛蒡有哪些功效？（按圖👇👇👇）

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胺基酸是什麼？細胞自癒力的關鍵

王又表示，每日的飲食中攝取到的蛋白質，都會先被分解成各種最小單位的「胺基酸」物質，再重新組合成人體各個組織器官所需的蛋白質。

全身肌肉是蛋白質所組成，免疫力的根源「白血球」、「免疫球蛋白」也是蛋白質所組成，而承載氧氣，提供腦部活動與人體運動所需能量的紅血球，也是蛋白質組成的。

按圖看鑒別美味牛蒡方法：

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王又強調，胺基酸合成人體所需的蛋白質，蛋白質的功能眾多，能讓各類細胞都恢復其活性與自癒能力，以達到疲勞體質改善，是恢復體力的關鍵。

每天攝取多元均衡的食物，其中奶、蛋、魚、肉、豆、豆製品、全榖類等，都含有豐富的蛋白質（胺基酸），對於過度疲勞的人，如果能夠補充更優質的蛋白質，對於養生保健、預防疾病的發生，確實是能發生很好的功效。

請按圖看處理牛蒡3貼士：

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牛蒡茶食譜

材料：鮮牛蒡1根。

做法：

1. 使用粗布刷洗牛蒡表皮泥土，洗淨後擦乾放置（不可削皮、不可浸泡，以防大量流失有效成分）。
2. 斜切薄片，平鋪篩網或平盤上，日曬、風乾。
3. 若一次無法乾燥完成，可放進雪櫃冷藏脫水，隔天再繼續。
4. 乾燥後，再放入炒鍋，小火乾炒，過程中需不斷的翻動牛蒡，直至呈現焦茶色，並且散發淡淡香氣為止。
5. 密封冷藏保存，盡可能在2周內使用完畢。

飲用方法

取適量，熱水沖泡或水煮，能發散淡淡麥茶或人參香氣即可。

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