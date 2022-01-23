健康飲食｜5大排毒食物幫身體大掃除！烏龍茶連喝6周降血脂肪濃度

年節將至，家家戶戶忙著採買年貨、大掃除，但也要記得幫身體大掃除。



台灣營養師程涵宇提供5大排毒食物，有效提升新陳代謝，同時加速排除身體廢物、毒素，強化代謝力、不易形成脂肪。

5大排毒食物（按圖看清👇👇👇）

+ 7

1. 青瓜



一根青瓜約70公克，熱量只有7.7大卡，同時含有膳食纖維及96％的水分，能夠提供飽足感，同時強化代謝力，建議可以自製青瓜水、綠拿鐵。

2. 燕麥

燕麥富含β-聚葡萄糖，具有調節脂肪細胞、抑制脂肪細胞合成的效果，建議每天20~30公克，使用30公克燕麥加入300ml鮮乳或無糖豆漿，早餐吃排毒效果佳。

3. 堅果

堅果富含膳食纖維，可調節腸道菌叢、促進脂肪代謝，幫助膽固醇轉變成膽酸，進而降低血脂、預防心血管疾病；鋅有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝；Omega-3能抑制身體發炎反應、Omega-9可支援健康循環。

每天吃一份堅果，如胡桃、杏仁、核桃、南瓜子等，可取代其他高熱量零食，建議選擇小包裝的堅果包，一包剛剛好符合一天所需要的營養，可以直接吃或是加入無糖乳酪、沙律一起吃，也可以打成綠鮮奶咖啡。

相關閲讀：堅果營養｜維他命E含量6大排名 杏仁第1美肌護膚最佳包尾竟是它!👇👇👇

+ 8

4. 烏龍茶

烏龍茶含有茶黃素、茶紅素，根據研究發現，連續喝6周的烏龍茶，可降低血脂肪濃度，提高新陳代謝不易形成體脂肪。

想要事半功倍，每天喝1~2杯烏龍茶、約400~800c.c，搭配阻力運動，不但可降體脂肪，還能提升肌肉量，幫助減重的效果最佳；若對於咖啡因敏感者，應避免晚上喝。

5. 淺焙咖啡

含有最多的綠原酸，能促進脂肪代謝、緩和細胞發炎，一天1~2杯黑咖啡；若對於咖啡因敏感建議可避免晚上喝。

相關閲讀：健康飲食｜增加喝水量可靠5食材！加薄荷葉、檸檬汁好喝又助排毒👇👇👇

+ 13

相關閲讀：【排毒食物】4大蔬菜助肝臟排毒美白抗老 芹菜、蘆筍外仲有…👇👇👇

+ 6

延伸閲讀：

為身體脂肪大掃除！減重醫曝3種常見間歇性斷食，還能增加細胞修復延緩老化

【本文獲「TVBS」授權轉載。】