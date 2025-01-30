士多啤梨功效｜抗炎防腦退化10粒夠1日維他命C攝取量　2類人慎食

冬季別錯過「水果皇后」！屬於紅紫色食物的士多啤梨，富含花青素和鞣花酸，這些成分在身體中有多種好處，包括降低發炎反應、預防女性泌尿道感染，以及延緩大腦老化。士多啤梨農藥多，怎麼洗最乾淨？



隨著12月至隔年4月士多啤梨盛產季的來臨，今年氣候影響導致士多啤梨產量銳減4～5成，價格也隨之上漲，每公斤飆破千元大關。士多啤梨不僅是冬季的代表水果，更享有「水果皇后」的美譽，其酸甜滋味和多元用途深受民眾喜愛。

士多啤梨營養（按圖👇👇👇）

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士多啤梨葉酸含量水果界第一名

士多啤梨雖然體積小巧，卻蘊含豐富的營養價值。台灣內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，士多啤梨每100克僅36大卡，熱量相對較低，吃10顆士多啤梨就能滿足成年人一天所需的維他命C攝取量，而其葉酸含量更是水果界冠軍。士多啤梨富含膳食纖維，有助促進腸胃蠕動，同時也含有大量的花青素，具有美白和抗氧化功效。

張斯蘭進一步說明，士多啤梨屬於紅紫色食物，富含花青素和鞣花酸，這些成分有助降低身體發炎反應，對於容易泌尿道感染或患有婦科疾病的女性尤其有益。花青素還能延緩大腦老化，減輕身體發炎狀態。總的來說，士多啤梨是一種維他命C和植化素含量都很高的食物。

士多啤梨雖然體積小巧，卻蘊含豐富的營養價值。（Dagmara Dombrovska／unsplash）

腎臟病患、易結石者 想吃士多啤梨須注意

儘管士多啤梨營養豐富，但某些族群在食用時需要特別注意。台灣台安醫院營養師孫榕指出，由於士多啤梨的鉀含量偏高，需要控制鉀離子攝取的腎臟病患，應限制食用量。此外，雖然士多啤梨的糖分含量相對較低，但過量食用仍可能影響血糖控制。

孫榕補充說明，腎功能不佳的患者若攝取過多含鉀水果，可能引發高血鉀症，導致一系列不適症狀。此外，容易結石的民眾也要特別留意，因為士多啤梨富含草酸，如果平時水分攝取不足或鈣質攝取不夠，體內的草酸可能形成尿路結石，引發不適症狀。

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蒂頭容易殘留農藥！士多啤梨怎麼清洗才乾淨？

由於士多啤梨的農藥殘留量較高，食用前務必徹底清洗。孫榕建議，可先將士多啤梨浸泡3～5分鐘，再用流動的水沖洗，帶走殘留的農藥。清洗完畢後，將水瀝乾，切除士多啤梨蒂頭再食用，以免農藥從蒂頭滲入果肉中。她強調，許多蔬果的蒂頭部分都是農藥容易殘留的地方，建議在清洗完畢確認農藥已被沖走後，再切開蒂頭食用。

營養師也提醒，儘管士多啤梨本身是低熱量水果，但如果搭配煉奶、朱古力醬等配料食用，熱量可能大幅增加。最健康的吃法是直接品嘗士多啤梨的原味，如此才能充分攝取其營養價值，成為健康飲食的理想選擇。

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