中式糖水食譜｜椰汁紫米露做法簡易　紫米浸多久？椰汁幾時放？

中式糖水食譜｜椰汁紫米露食譜｜從前在大學宿舍住，一日三餐都得靠自己，椰汁紫米露做法簡單，煮一鍋，便足夠與朋友分享，作為飯後甜品，說不出的滿足。這道中式糖水既可熱食，又可凍食，四季適宜。記者偏愛熱吃，煙韌的紫米露配上香噴噴的椰漿，軟糯香甜，滋潤養生。



椰汁紫米露食譜｜紫米浸多久？

紫米必須以清水浸泡最少1小時，浸泡後會發現整盤水都變成紫黑色，別擔心，那不是人工色素脫色，而是來自紫米外皮的天然花青素。紫米耐煮，愈煮愈濃稠，因此紫米露的稀稠度可自己調節，如太稠，可多加清水，如太稀，熄火後蓋鍋多焗約30分鐘，紫米露便會更加軟糯濃稠。

健康小貼士：

紫米又稱黑糯米，含花青素，膳食纖維豐富，可以促進腸胃蠕動，預防便秘。



椰汁紫米露食譜

食譜 椰汁紫米露（煮） 材料 紫米80克、椰漿200毫升、清水1公升、冰糖適量 做法 1.把紫米洗淨，用清水浸泡1小時。 2.燒熱一鍋水，放入紫米，大火煮15分鐘。 3.煮滾後轉中小火，再煮40-50分鐘，不時攪拌，以免黏底。 4.紫米煮至軟腍後，加入冰糖。 5.待冰糖溶化後，加入椰漿拌勻。 6.食用時可再加適量椰漿，增添香味。

