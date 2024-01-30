黃金糕食譜｜Ricky張錦祥椰汁黃金糕做法　6招零失敗蛋要用鉸剪剪

黃金糕（Indonesian Honeycomb Cake）色澤金黃，味道清甜，是過年經常出現的糕點，招呼親朋戚友正好。黃金糕做法雖然不複雜，但難在要令它成功發酵。出名多鬼主意的名廚張錦祥（Ricky Cheung）就有秘訣教大家怎樣成功整好黃金糕！以下6個小貼士保證大家0失敗製作黃金糕！



影片截圖自HOYTV節目《煮題COOK 2》

溫柔攪拌 切忌同一方向

黃金糕糕身的條紋是它的特色之一，要做出美觀有層次感的條紋有什麼秘訣？Ricky於HOYTV節目《煮題COOK 2》中便曾教大家做黃金糕，他說最重要的是不能起筋！要先將椰奶、糖、雲呢拿油及黃薑粉按順序加入拌勻；然後把木薯粉、發粉及鹽混和。再加入剛才拌好的椰奶，這個步驟切忌心急，需要以溫柔的力道緩緩攪拌，否則起筋了造出來的條紋便會不佳。

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相同糕盤蓋面 防止表層變硬

另一樣黃金糕的必備材料是雞蛋，把8隻雞蛋放入盤內，Ricky教用剪刀剪碎，而非拂蛋，再倒入粉漿內慢慢拌勻，最後拌入菜油。Ricky謂越南人、馬來西亞人或是印尼人，都會以剪刀剪開蛋黃才攪拌，雖然Ricky自言不知道箇中原理，但仍保留傳統做法。

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將糕漿過篩兩次，在錫紙糕盤底先墊上牛油紙，方便脫模，再倒至半滿，然後蓋上相同糕盤。這個方法是為了仿效蒸煮的原理，防止表層形成硬膜導致無法膨脹。

按圖看Ricky的黃金糕做法：

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黃金糕焗好即倒轉 防止下陷賣相更美觀

製黃金糕的最後步驟，便是把糕糊放入170度的焗爐，先焗20分鐘，取走蓋面的糕盤後再焗20至25分鐘，直至糕漿熟透。出爐後馬上將黃金糕倒轉。Ricky解釋這是為了令糕點不要下陷得太嚴重，然後放在相同糕盤上冷卻至接近室溫，接著可以切片享用了！

黃金糕材料：

椰奶400克、砂糖220克、雲呢拿油5克、黃薑粉1克、雞蛋8隻、木薯粉400克、發粉24克、鹽5克、菜油20克



椰汁黃金糕（影片截圖自HOYTV節目《煮題COOK 2》）

黃金糕做法：

1.先將椰奶、糖、雲呢拿油及黃薑粉拌勻備用。

2.將木薯粉、發粉及鹽混和，加入已拌好椰奶拌勻。

3.將雞蛋用剪刀剪碎，倒入粉漿內慢慢拌勻， 最後拌入菜油。

4.將糕漿過篩2次，倒入錫紙糕盤內至半滿， 再蓋上相同糕盤。

5.放入170度爐，焗20分鐘，取走蓋面糕盤再焗20-25分鐘至全熟。

6.出爐後馬上將黃金糕倒轉，令糕點不要下陷得太嚴重，放在相同糕盤上冷卻至接近室溫，方可切片享用。



以Z字型攪拌糕漿。（影片截圖自HOYTV節目《煮題COOK 2》）

黃金糕6個成功小貼士：

1. 攪拌糕漿時不要以同一個方向攪拌，Ricky建議可呈Z字型溫柔撥動，想像將混合物逐小切開，直至糕漿拌勻，黃金糕便不易起筋。

2. 用剪刀剪開蛋黃，以便將蛋黃蛋白發散。

3. 用牛油紙墊在盤底，方便黃金糕脫模。

4. 在糕盤上蓋上相同糕盤，仿效蒸煮原理，防止表層形成硬膜導致無法膨脹。

5. 用牛油紙墊在盤底，方便黃金糕脫模。

6. 出爐後馬上倒轉糕盤，以防黃金糕下陷嚴重。



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資料來源：煮題COOK 2｜椰汁甜品絕配 椰汁黃金糕